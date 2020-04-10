ЕС утвердил беспрецедентные экономические меры для борьбы с пандемией коронавируса

«Сегодня мы договорились о трех сетях безопасности и плане восстановления, чтобы наши экономики могли расти вместе, а не порознь, когда кризис останется позади», - заявил Сентену. «Три сети безопасности» предназначены для работников, предпринимателей и правительств. На схему поддержки работников будет выделено 100 млрд евро, чтобы помочь справиться с безработицей и помочь сохранить рабочие места. Для этого создается временный финансовый инструмент поддержки схемы сокращенного рабочего дня.

Европейский инвестиционный банк поддержит предприятия ЕС кредитами в 200 млрд евро, приоритет будет отдан малым и средним предприятиям. Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ) будет использоваться для предоставления правительствам кредитных линий до 2% их ВВП, т.е. на сумму до 240 млрд евро. Деньги ЕСМ будут предоставляться наиболее пострадавшим странам при условии расходования их на нужды здравоохранения и другие нужды, непосредственно связанные с преодолением эпидемии. Фонд ЕСМ для борьбы с последствиями пандемии планируется ввести в действие за две недели.

Совещание также согласилось работать над созданием временного фонда восстановления экономики. Через него из бюджета ЕС будут финансироваться программы, призванные дать толчок экономике. Он должен заработать сразу с началом восстановительного периода. Его размер, порядок финансирования и многие детали пока остаются нерешенными.

Некоторые страны по-прежнему выступают против идеи общего долга или еврооблигаций, где совместные европейские займы гарантировались бы странами союза в целом. По их мнению, эта концепция не поможет Европе в долгосрочной перспективе. Однако Италия и еще ряд «южных» стран продолжают отстаивать эту идею, и она, вероятно, будет обсуждаться на ближайшем саммите ЕС. Кроме того, новая сделка должна быть утверждена лидерами стран ЕС уже на следующей неделе.

26 марта страны G20 провели онлайн-саммит, в ходе которого заявили о намерении влить более $5 трлн в мировую экономику «в рамках целенаправленной фискальной политики, экономических мер и гарантийных схем для противодействия социальным, экономическим и финансовым последствиям пандемии».

Кроме того, государства «Группы двадцати» будут координировать меры в экономической сфере, принимаемые для борьбы с последствиями пандемии коронавируса, и «использовать все доступные инструменты политики, чтобы минимизировать экономический и социальный ущерб от пандемии, восстановить глобальный рост, поддержать стабильность рынка».

Президент РФ Владимир Путин предложил на период пандемии коронавируса ввести мораторий на санкции в отношении товаров первой необходимости. По его словам, государствам G20 нужен общий план поддержки экономик, стабилизации ситуации и восстановления доверия на мировых рынках в условиях распространения коронавируса. Основную роль в повышении глобального спроса должны играть национальные экономики.