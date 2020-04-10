Видео и блог ⟩ Департамент здоровья: пик распространения коронавируса в Эстонии еще не достигнут

В пресс-конференции приняли участие руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Рагнар Вайкнеметс, гендиректор Спасательного департамента Куно Таммеару и специалист по профилактической деятельности Департамента полиции и погранохраны Тейли Пийскоппель.

Темой брифинга стали нынешняя ситуация в стране, тестирование, обзор деятельности Департамента полиции и погранохраны и Спасательного департамента, а также рекомендации в связи с длинными выходными.