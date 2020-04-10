Пт, 10.04.2020
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  • Департамент здоровья: пик распространения коронавируса в Эстонии еще не достигнут

Видео и блог ⟩ Департамент здоровья: пик распространения коронавируса в Эстонии еще не достигнут

Рагнар Вайкнеметс.

ФОТО: Madis Veltman / Postimees

В пятницу, 10 апреля, в 12:00 состоялся совместный брифинг по коронавирусу с участием различных ведомств. Rus.Postimees вел прямую-трансляцию и блог.

В пресс-конференции приняли участие руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Рагнар Вайкнеметс, гендиректор Спасательного департамента Куно Таммеару и специалист по профилактической деятельности Департамента полиции и погранохраны Тейли Пийскоппель. 

Темой брифинга стали нынешняя ситуация в стране, тестирование, обзор деятельности Департамента полиции и погранохраны и Спасательного департамента, а также рекомендации в связи с длинными выходными. 

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