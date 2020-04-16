В Таллинне вновь откроются некоторые рестораны

Ресторан Vapiano вновь откроет в понедельник ресторан в Foorum для покупки еды навынос.

Сейчас еду можно заказывать каждый день с 12 до 21 через службу доставки еды или предварительно позвонить в Vapiano и затем зайти самостоятельно.

Vapiano следует правилам бесконтактного обслуживания. Есть защитные маски для сотрудников, соприкасающихся с гостями, а в кассе ресторана установлена стеклянная стена.

Следующий план - снабдить тартуский Vapiano услугой продажи еды на вынос. Вы можете найти дополнительную информацию о часах работы Vapiano и его местонахождении на веб-сайте vapiano.ee или в социальных сетях Vapiano.

Начиная с четверга частично откроются входящие в Tallink Grupp и управляемые Tallink Hotels рестораны - Nok Nok и Ristorante Flavore.

Сначала еду можно будет купить навынос на месте или заказать домой с помощью приложений Bolt и Wolt, сообщила Tallink Grupp.

«В ресторанах мы тщательно следуем всем требованиям гигиены и безопасности, установленным в связи с чрезвычайным положением, чтобы обеспечить здоровье и безопасность наших клиентов и сотрудников», - сказала в пресс-релизе член правления Эва Ханшмидт-Калмус.