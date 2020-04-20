Готовившихся к параду Победы военнослужащих поместят на карантин

Военнослужащие парадных расчетов, которые проходили тренировку на подмосковном полигоне Алабино, будут помещены на двухнедельный карантин, сообщили в Минобороны России. В связи с переносом парада Победы они вернутся в пункты постоянной дислокации. Сколько военных будут помещены на карантин, не сообщается, ранее министр обороны Сергей Шойгу говорил, что в параде планировалось участие около 15 тысяч человек, пишет "Коммерсант".