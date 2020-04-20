Готовившихся к параду Победы военнослужащих поместят на карантин

Военнослужащие парадных расчетов, которые проходили тренировку на подмосковном полигоне Алабино, будут помещены на двухнедельный карантин, сообщили в Минобороны России. В связи с переносом парада Победы они вернутся в пункты постоянной дислокации. Сколько военных будут помещены на карантин, не сообщается, ранее министр обороны Сергей Шойгу говорил, что в параде планировалось участие около 15 тысяч человек, пишет "Коммерсант".
«Весь личный состав обеспечен индивидуальными средствами защиты»,— говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
Технику, которая должна была участвовать в параде, оставили на хранение в общевойсковом соединении Западного военного округа. В Минобороны добавили, что все транспортные средства, на которых перевозят военнослужащих, будут дезинфицированы.
Как ранее сообщал министр обороны России Сергей Шойгу, всего в парадных расчетах планировалось задействовать 15 тысяч человек, подготовка к параду шла по плану. На прошлой неделе президент России Владимир Путин решил отложить парад Победы на фоне ситуации с коронавирусом. Он пообещал, что торжественные мероприятия пройдут в этом году, но дату пока не назвал.