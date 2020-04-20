Пн, 20.04.2020
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Готовившихся к параду Победы военнослужащих поместят на карантин

Тренировка парада Победы в подмосковном Алабино.

ФОТО: Sergey Bobylev/Tass

Военнослужащие парадных расчетов, которые проходили тренировку на подмосковном полигоне Алабино, будут помещены на двухнедельный карантин, сообщили в Минобороны России. В связи с переносом парада Победы они вернутся в пункты постоянной дислокации. Сколько военных будут помещены на карантин, не сообщается, ранее министр обороны Сергей Шойгу говорил, что в параде планировалось участие около 15 тысяч человек, пишет "Коммерсант".

«Весь личный состав обеспечен индивидуальными средствами защиты»,— говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

Технику, которая должна была участвовать в параде, оставили на хранение в общевойсковом соединении Западного военного округа. В Минобороны добавили, что все транспортные средства, на которых перевозят военнослужащих, будут дезинфицированы.

Как ранее сообщал министр обороны России Сергей Шойгу, всего в парадных расчетах планировалось задействовать 15 тысяч человек, подготовка к параду шла по плану. На прошлой неделе президент России Владимир Путин решил отложить парад Победы на фоне ситуации с коронавирусом. Он пообещал, что торжественные мероприятия пройдут в этом году, но дату пока не назвал.

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