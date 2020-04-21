Коронакризис? На стройплощадках замечена странная аномалия

«В последние две недели в наш центр тревоги и управления поступило необычайно много сигналов о попытке кражи топлива», - сообщил глава предприятия Валло Пылдма, а также добавил, что топливо в основном сливают с тракторов и прочей строительной техники.

Чаще всего попытки кражи топлива и строительного инвентаря происходили в Харьюском уезде: в Таллинне, в волостях Саку и Ания. «Возможно, кража топлива со строительных объектов как-то связана с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, признал Пылдма. - У многих, кто работал по-черному, доходы ощутимо снизились, а спрос на дешевое топливо только растет».

В предприятии говорят, что благодаря охранной технике им удалось предотвратить львиную долю краж. «К сожалению, в совершении некоторых краж, похоже, поспособствовали «свои», потому что в момент совершения преступления камеры были развернуты, - сказал Пылдма. – Хотя обычно это не помогает, так как современный трактор подает сигнал, когда количество топлива в баке резко снижается».