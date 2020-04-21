Россиян предупредили, что COVID-19 пойдет на спад только после заражения 80% населения

По словам главного научного сотрудника Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи, академика РАН Феликса Ершова, сейчас вирус разносят здоровые носители, выполняющие функцию естественной вакцины и способствующие созданию коллективного иммунитета.

На данный момент число бессимптомных носителей коронавируса в РФ приблизительно оценивается в 45-50% от всех заразившихся. А в Москве их доля составляет до 60%.

"С одной стороны, это, казалось бы, хорошо, а с другой - очень опасно, потому что носители заражают и старых, и хронически больных, а эти люди не выдерживают такой вирусной нагрузки... Эта инфекция очень контагиозная (заразительная). Смертность от нее сравнительно небольшая, но в масштабах страны эти 0,3% могут выглядеть чудовищно. Смотрите, в тех странах, где сразу не приняли строгие меры, начался пожар. В Англии решили: кто должен переболеть - переболеет, а кто должен умереть - умрут. И не приняли в расчет, что среди населения много пожилых граждан с ослабленным здоровьем", - напомнил академик.

Бессимптомные носители, не зная, что они больны, не только угрожают окружающим, но и сами могут оказаться под угрозой реактивного ухудшения состояния, быстро превратившись в тяжелых больных. Даже у бессимптомных на компьютерной томографии наблюдаются поражение легких - так называемый эффект матового стекла.

"Если сегодня проверить, может оказаться, что многие дети - в той же Москве, заразившись, стали носителями этого вируса, а потом благополучно бессимптомно переболели", - говорит академик.

Ершов, сравнивая COVID-19 и обычный грипп, отметил, что они оба относятся к ОРВИ. "Между ними много общего, но грипп как инфекция на две головы выше "короны". И по смертности, и по осложнениям. Как сказал кто-то из врачей, грипп - наш постоянный спутник. Он уже живет с нами со времен отца медицины - Гиппократа. Регулярные вспышки гриппа много веков называли "катаром верхних дыхательных путей", потому что вирусы еще не были открыты. А коронавирус "показал зубы" только в XXI веке. До этого был тихим и скромным... Контингент молодых часто переносит грипп на ногах (при легком, на первый взгляд, течении). И это большая ошибка, потому что самая большая смертность при гриппе как раз у молодых и причиной ее являются осложнения, которые наступают при гриппе позже. В этом отличие коронавируса от гриппа. От первого страдают старики, от второго - молодежь", - рассказывает академик Ершов, который больше полувека занимается изучением вирусов и разработкой лекарств.

В связи с тем, что вторая волна заражений неминуема, пока подавляющее большинство населения не будет вакцинировано или не переболеет, во Всемирной организации здравоохранения предупредили страны о необходимости аккуратного и постепенно снятия режимов изоляции.

В случае, если ограничения будут сняты слишком рано, то произойдет новая вспышка, говорит региональный директор ВОЗ для стран Западной части Тихого океана Такеши Касаи. Он заявил, что человечество пока не понимает, с какой опасностью столкнулось. И людям необходимо свыкнуться с новым образом жизни.