Убийца спасателя приговорен к 15 годам тюрьмы

Суд решил, что вина обвиняемого в убийстве, причинении тяжких физических повреждений и незаконном обращении с наркотическими веществами и боеприпасами 34-летнего Яана Палу доказана, и с учетом назначенного ранее неотбытого срока наказания приговорил его в общей сложности к 15 годам тюрьмы.

Суд приговорил Яана Палу к уплате 20 000 евро компенсации нематериального ущерба в пользу одной пострадавшей стороны и 10 234,84 евро компенсации материального и нематериального ущерба в пользу второй. В качестве судебных издержек Палу должен уплатить 22 071,40 евро.

Суд составит мотивированное решение к 30 апреля.

Согласно обвинению, ночью 8 декабря 2018 года между 52-летним Сулевом Каллавусом и Яаном Палу возник вербальный конфликт из-за разбитого окна расположенного в центре Курессааре Royal Gentlemen’s Club. В ходе конфликта Палу нанес Каллавусу четыре ножевых удара, в результате которых тот скончался.