Клиника ТУ начинает постепенно восстанавливать плановое лечение

«Больницы сегодня находятся в ситуации, в которой никогда ранее не были. Несмотря на это, клиника хочет предложить пациентам как можно лучшее лечение как во время чрезвычайного положения, так и при выходе из него», – подтвердил исполняющий обязанности председателя правления Клиникума Тартуского Университета Марек Сеэр. «Так как во время чрезвычайного положения помимо экстренной помощи продолжалось также оказываться лечение, которое невозможно было перенести – как в случае амбулаторных приемов, так и в случае лечения в больнице, то учитывая распространение COVID-19 в Эстонии, настало время найти подходящие способы для возвращения к обычному ритму работу», – добавил Сеэр.

Помимо инструкций, подписанных Департаментом здоровья, командой по кризисному управлению клиники разработаны критерии оценки по восстановлению плановых медицинских услуг. По словам руководителя команды кризисного управления профессора Йоэль Старкопфа, на основании этих критериев будет определяться, по каким специальностям и в каком объеме можно будет начать восстанавливать плановое лечение. «Разумеется, восстановление работы различается по областям, как и временной период восстановления, который зависит в том числе от логистики больных и необходимости процедур», – объяснил профессор Старкопф.

При восстановлении планового лечения необходимо найти баланс как между пациентами, которые остались без помощи врачей в связи с введением чрезвычайного положения, так и между другими пациентами, стоящими в очереди. «У Клиники Тартуского Университета имеются данные всех тех пациентов, плановые амбулаторные приемы, дневное или стационарное лечение которых в связи с введением чрезвычайного положения были перенесены. Мы сами свяжемся с этими пациентами, для того чтобы договориться, как будут происходить плановые приемы или больничное лечение. Мы исходим из принципа, что в первую очередь обслуживаются пациенты, лечение которых было перенесено, но в то же время мы должны найти возможности для других, у которых необходимость обращения к врачу-специалисту или больничного лечения стоит более остро», сказал заведующий лечебной частью Клиники Тартуского Университета Андрес Котсар. «Мы благодарим пациентов за понимание и терпение. Пожалуйста, следите и в дальнейшем за нашими информационными каналами, также мы ежедневно публикуем информацию о восстановлении планового лечения на сайте клиники», – добавил доктор Котсар.

Восстановление лечения в числе прочего означает то, что во имя безопасности пациентов и работников клиники по-прежнему будут строго соблюдаться правила по предотвращению распространения вируса, поэтому при входе в больницу все должны будут проходить контрольный пункт. «При входе в здание проверяется состояние вашего здоровья и выдаются средства индивидуальной защиты», – объяснил заведующий лечебной частью и добавил, что на пациентов также возлагается большая роль в соблюдении требований инфекционного контроля. «В помещениях больницы пациенты должны соблюдать двухметровую дистанцию с другими пациентами, а также соблюдать правила гигиены рук», – сказал заведующий лечебной частью Андрес Котсар.