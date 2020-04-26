Коронавирус. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

По данным на воскресенье 26 апреля, в России зарегистрировано 6 361 новых заражений коронавирусом - это рекордное число в стране с начала пандемии. За сутки умерло 66 пациентов с Covid-19, 38 из них - в Москве. Днем в воскресенье стало известно о смерти уже второго врача в Санкт-Петербурге: в результате Covid-19 скончался завотделением нейрохирургии Александровской больницы Алексей Филиппов.

Вирус есть во всех 85 регионах страны. Всего по России подтверждено 80 949 случаев заражения, общее число смертей составило 747.

Как сообщает оперативный штаб, 517 пациентов за сутки выписаны из больниц, всего за период пандемии в России выздоровело более 6,7 тыс. человек.

Утром в воскресенье Роспотребнадзор сообщил, что в связи с подозрением на коронавирус под медицинским наблюдением в стране находится 173 тыс. человек.

Более тысячи из заболевших лежат в Филатовской больнице в Москве. Об этом написал в "Фейсбуке" главврач больницы Валерий Вечорко.

Из 1541 пациентов Филатовской больницы коронавирусная инфекция подтверждена у 1069 человек, написал Вечорко в своем сообщении в соцсети.

В их числе - “беременных и родильниц: 85. В ОРИТ (Отделении реанимации и интенсивной терапии): 161. На ИВЛ: 85", пояснил врач. За сутки поступило 162 новых пациента, выписано 146, добавил он.

В инфекционную больницу в Коммунарке, куда изначально везли почти всех пациентов с подозрением на коронавирус, за сутки поступило 87 новых пациентов. Всего Covid-19 подтвержден у 441 из 650 пациентов больницы, в реанимации находится 61 человек, на ИВЛ - 35, сообщил в "Фейсбуке" главврач Денис Проценко.

Смерть врачей в Петербурге

В результате Covid-19 в Санкт-Петербурге умер заведующий отделением нейрохирургии Александровской больницы Алексей Филиппов. Он проходил лечение в петербургской больнице им. Боткина.

Это уже второй врач в Санкт-Петербурге, скончавшийся из-за Covid-19. Ранее сообщалось о смерти анестезиолога Сергея Белошицкого, который более 20 лет работал в Елизаветинской больнице, однако в феврале перешел в Александровскую. "Он сам лечил пациентов от этой же коварной болезни, заразился ею при исполнении врачебного долга", - было сказано в сообщении Елизаветинской больницы о Белошицком.

Пресс-служба Мариинской больницы сообщила журналистам, что коронавирус обнаружен у около 50 сотрудников этого медицинского учреждения. "Всё они либо помещены в больницу, либо отправлены на домашнее лечение", - сказал представитель больницы агентству Интерфакс.

По данным сайта Фонтанка.Ру, в Елизаветинской больнице на карантин закрылись два отделения, поскольку там было выявлено три случая коронавируса.

В петербургской Боткинской больнице сейчас находится 121 медик с диагнозом Covid-19, трое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Городские власти сообщают, что с начала апреля в Петербурге умерли четыре медсестры с Covid-19.

По официальным данным, обнародованным на сайте "стопкоронавирус.рф", в Санкт-Петербурге зарегистрировано 3077 пациентов с коронавирусом, 27 человек умерли, 489 выздоровели. Это третий по числу больных регион России после Москвы и Московской области.

От Covid-19 скончался епископ

В Курске от Covid-19 скончался епископ Железногорский и Льговский Вениамин (Королев), сообщает пресс-служба Московской патриархии. Епископу было 54 года.

Ранее он был госпитализирован в Курскую больницу, где у него выявили двухстороннюю пневмонию.

Это первая смерть епископа РПЦ от коронавируса.

Россия поставит 40 тонн медикаментов в Венесуэлу

Ближе к 9 мая Москва собирается отправить в Каракас 40 тонн медикаментов, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла России в Венесуэле Сергея Мелика-Багдасарова.

"Совсем скоро, ближе ко Дню Победы, мы ожидаем новую масштабную партию медикаментов, более 40 тонн, - сообщил посол. - Речь идет о плановой поставке в соответствии с действующими контрактными обязательствами жизненно важных препаратов для широкой группы нуждающихся в них венесуэльцев”.

Многие российские врачи говорят о нехватке оборудования и средств защиты в России для борьбы с пандемией коронавируса. Ранее Русская служба Би-би-си писала о том, как Covid-19 стал проверкой результатов оптимизации российского здравоохранения последних лет.

О 57 новых случаях заражения коронавирусом за сутки в Новосибирске и 68 на Алтае сообщили региональные оперативные штабы по противодействию распространения коронавируса.

В Бурятии число заражений возросло на 23, а в столице Улан-Удэ закрылась на карантин вся служба скорой помощи больницы №4. “Весь медицинский персонал изолирован в обсерваторе. Система здравоохранения изыскивает возможности для замены персонала больницы", - сообщил минздрав республики.

В Городской больнице №4 лечатся жители Железнодорожного и Заиграевского районов города, это более 50 тысяч человек.

Онищенко уповает на теплую погоду

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко поделился оптимизмом с агентством РИА Новости.

По его мнению, после майских праздников режим самоизоляции для пожилых людей можно будет ослабить. Ранее подобную точку зрения выразили вирусологи на совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой.

"Я хотел бы в это очень верить [в ослабление режима самоизоляции для пожилых людей после майских праздников]. Все-таки, поверьте мне: природа будет делать свое позитивное дело для нас…”, - сказал Онищенко, ныне первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке.

“Безусловно, вся обстановка летнего периода сыграет огромную положительную роль в этом процессе", - добавил Онищенко в комментарии РИА Новости.