Шестеро детей и воспитатель Таллиннского детского дома помещены в карантин

В группе семейного типа, где зафиксирован коронавирус, в общей сложности шестеро детей в возрасте от 1 года до 17 лет. Семейная группа помещена в карантин до 14 мая.

По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, отвечающей в Таллинне за социальную сферу, за состоянием здоровья всех детей и сотрудников наблюдают; также будут проведены повторные тесты.

«В семейной группе в карантине на данный момент двое работников и шестеро детей, никто из них не покидает помещения. В распоряжении группы семейного типа две квартиры. У персонала имеются все необходимые средства индивидуальной защиты; организовано питание», - уточнила Бешкина.