Чт, 7.05.2020
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Шестеро детей и воспитатель Таллиннского детского дома помещены в карантин

Положительная проба на COVID-19. Фото иллюстративное.

ФОТО: shutterstock.com

В отделении для младенцев и детей с глубокой степенью инвалидности Таллиннского детского дома у воспитателя подтвержден диагноз Covid-19, вследствие чего семейная группа помещена в карантин. Результаты тестов всех детей и остальных работников оказались негативными, сообщает пресс-служба Таллиннской горуправы.

В группе семейного типа, где зафиксирован коронавирус, в общей сложности шестеро детей в возрасте от 1 года до 17 лет. Семейная группа помещена в карантин до 14 мая. 

По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, отвечающей в Таллинне за социальную сферу, за состоянием здоровья всех детей и сотрудников наблюдают; также будут проведены повторные тесты.

«В семейной группе в карантине на данный момент двое работников и шестеро детей, никто из них не покидает помещения. В распоряжении группы семейного типа две квартиры. У персонала имеются все необходимые средства индивидуальной защиты; организовано питание», - уточнила Бешкина.

В отделении для младенцев и детей с глубокой степенью инвалидности 28 детей. В учреждении 45 сотрудников.

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