Россия вышла на третье место в мире по числу случаев коронавируса.

За последние сутки в России выявлено 11 656 заболевших коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 5417 (46,5%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, сообщает NEWSru со ссылкой на Telegram-канал федерального оперативного штаба. Всего в стране выявлено 221 344 заболевших в 85 регионах и 2009 умерших (94 смерти за сутки).