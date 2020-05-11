Россия вышла на третье место в мире по числу случаев коронавируса.

За последние сутки в России выявлено 11 656 заболевших коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 5417 (46,5%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, сообщает NEWSru со ссылкой на Telegram-канал федерального оперативного штаба. Всего в стране выявлено 221 344 заболевших в 85 регионах и 2009 умерших (94 смерти за сутки).
Таким образом, Россия поднялась на третье место в мире по числу заболевших, оставив позади Великобританию и Италию. Число выздоровевших пациентов в РФ увеличилось до 39 801 человека (5495 человек выписаны за сутки).
В Москве прирост заболевших за сутки составил 6169 человек (всего 115 909), в Московской области - 1079. В Санкт-Петербурге зарегистрировано 307 новых случаев коронавируса. Статистика по другим регионам:
Санкт-Петербург - 307
Нижегородская область - 291
Смоленская область - 164
Республика Дагестан - 119
Свердловская область - 108
Калужская область - 98
Краснодарский край - 98
Рязанская область - 96
Саратовская область - 92
Белгородская область - 91
Тамбовская область - 91
Республика Татарстан - 90
Ростовская область - 88
Тульская область - 86
Ивановская область - 85
Ханты-Мансийский АО - 84
Кабардино-Балкарская Республика - 80
Ярославская область - 78
Владимирская область - 77
Челябинская область - 77
Республика Башкортостан - 76
Чувашская Республика - 76
Курская область - 74
Брянская область - 73
Республика Северная Осетия - 72
Новосибирская область - 71
Томская область - 69
Ленинградская область - 66
Самарская область - 66
Орловская область - 64
Ямало-Ненецкий АО - 62
Красноярский край - 58
Воронежская область - 51
Приморский край - 51
Республика Бурятия - 50
Волгоградская область - 49
Оренбургская область - 49
Липецкая область - 48
Республика Ингушетия - 46
Мурманская область - 45
Республика Мордовия - 42
Ульяновская область - 41
Республика Хакасия - 41
Республика Саха (Якутия) - 41
Калининградская область - 40
Забайкальский край - 39
Хабаровский край - 39
Пензенская область - 38
Алтайский край - 38
Ставропольский край - 34
Астраханская область - 33
Архангельская область - 32
Тверская область - 31
Тюменская область - 29
Чеченская Республика - 28
Кировская область - 28
Республика Марий Эл - 25
Иркутская область - 24
Омская область - 23
Республика Коми - 21
Республика Калмыкия - 21
Удмуртская Республика - 19
Кемеровская область - 18
Новгородская область - 17
Республика Адыгея - 17
Костромская область - 15
Псковская область - 15
Республика Карелия - 12
Вологодская область - 12
Карачаево-Черкесская Республика - 12
Республика Тыва - 12
Амурская область - 12
Пермский край - 10
Камчатский край - 8
Курганская область - 6
Еврейская АО - 6
Республика Крым - 4
Севастополь - 4
Республика Алтай - 2
Ненецкий АО - 1
Сахалинская область - 1
Чукотский АО - 1