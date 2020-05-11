Пн, 11.05.2020
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Россия вышла на третье место в мире по числу случаев коронавируса

Россия вышла на третье место в мире по числу случаев коронавируса.

ФОТО: Dmitri Lovetsky/AP

За последние сутки в России выявлено 11 656 заболевших коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 5417 (46,5%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, сообщает NEWSru со ссылкой на Telegram-канал федерального оперативного штаба. Всего в стране выявлено 221 344 заболевших в 85 регионах и 2009 умерших (94 смерти за сутки).

Таким образом, Россия поднялась на третье место в мире по числу заболевших, оставив позади Великобританию и Италию. Число выздоровевших пациентов в РФ увеличилось до 39 801 человека (5495 человек выписаны за сутки).

В Москве прирост заболевших за сутки составил 6169 человек (всего 115 909), в Московской области - 1079. В Санкт-Петербурге зарегистрировано 307 новых случаев коронавируса. Статистика по другим регионам:

Санкт-Петербург - 307

Нижегородская область - 291

Смоленская область - 164

Республика Дагестан - 119

Свердловская область - 108

Калужская область - 98

Краснодарский край - 98

Рязанская область - 96

Саратовская область - 92

Белгородская область - 91

Тамбовская область - 91

Республика Татарстан - 90

Ростовская область - 88

Тульская область - 86

Ивановская область - 85

Ханты-Мансийский АО - 84

Кабардино-Балкарская Республика - 80

Ярославская область - 78

Владимирская область - 77

Челябинская область - 77

Республика Башкортостан - 76

Чувашская Республика - 76

Курская область - 74

Брянская область - 73

Республика Северная Осетия - 72

Новосибирская область - 71

Томская область - 69

Ленинградская область - 66

Самарская область - 66

Орловская область - 64

Ямало-Ненецкий АО - 62

Красноярский край - 58

Воронежская область - 51

Приморский край - 51

Республика Бурятия - 50

Волгоградская область - 49

Оренбургская область - 49

Липецкая область - 48

Республика Ингушетия - 46

Мурманская область - 45

Республика Мордовия - 42

Ульяновская область - 41

Республика Хакасия - 41

Республика Саха (Якутия) - 41

Калининградская область - 40

Забайкальский край - 39

Хабаровский край - 39

Пензенская область - 38

Алтайский край - 38

Ставропольский край - 34

Астраханская область - 33

Архангельская область - 32

Тверская область - 31

Тюменская область - 29

Чеченская Республика - 28

Кировская область - 28

Республика Марий Эл - 25

Иркутская область - 24

Омская область - 23

Республика Коми - 21

Республика Калмыкия - 21

Удмуртская Республика - 19

Кемеровская область - 18

Новгородская область - 17

Республика Адыгея - 17

Костромская область - 15

Псковская область - 15

Республика Карелия - 12

Вологодская область - 12

Карачаево-Черкесская Республика - 12

Республика Тыва - 12

Амурская область - 12

Пермский край - 10

Камчатский край - 8

Курганская область - 6

Еврейская АО - 6

Республика Крым - 4

Севастополь - 4

Республика Алтай - 2

Ненецкий АО - 1

Сахалинская область - 1

Чукотский АО - 1

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