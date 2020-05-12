Коронавирус выявлен еще у пяти жителей Эстонии

По данным Регистра народонаселения, два положительных теста были зафиксированы в Харьюмаа (оба в Таллинне) и по одному в Ида-Вирумаа, в Пярнумаа и на Сааремаа.

По состоянию на утро 12 мая, в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждалось 48 пациентов, пять из них находятся на искусственной вентиляции легких. На сегодняшний день из больниц выписано 280 человек, закончено 289 случаев болезни.

Выздоровели 1275 человек. Из них случаи болезни 777 человек завершены (60,9%), в случае 498 человек (39,1%) с момента получения положительного теста прошло более 28 дней и они не находятся на больничном лечении.

За прошедшие сутки информации о новых смертельных случаях не поступало. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 61 человека.

В Эстонии в общей сложности сделано 64 975 тестов, из них 1746, т.е. 2,7 процента были положительными на вирус SARS-CoV-2.

Подробную статистику данных по коронавирусу можно смотреть по ссылке www.koroonakaart.ee/ru.

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График показывает абсолютное количество диагнозов, совокупный временной ряд диагнозов, ежедневное увеличение и информацию о тестах. В конце видно распределение по возрасту и полу пациентов с положительным диагнозом и их место жительства по уездам.

Чрезвычайное положение в связи с ограничением распространения коронавируса, которое было введено 12 марта, действует в Эстонии до 17 мая. В период действия чрезвычайного положения в общественных местах действует правило 2+2: вместе могут передвигаться только два человека, и по отношению к другим нужно сохранять дистанцию не менее двух метров.

С 11 мая в торговых центрах могут открыться залы торговли и обслуживания, а также заведения общепита в случае, если там обеспечено наличие дезинфицирующих средств, а также соблюдается правило 2+2. Правила действуют и для помещений общего пользования торговых центров, а также для всех других помещений, которые находятся в торговых центрах вне залов обслуживания и вне заведений общепита.

Если до сих пор в торговых центрах могли быть открыты только предприятия, предлагающие определенные товары и услуги, например, продуктовые магазины и аптеки, то с этой недели при соблюдении в торговых центра гигиенических требований, могут открыться также и другие магазины и пункты обслуживания, например, зоомагазины, ремонт обуви и часов, а также парикмахерские и салоны красоты.

В заведениях общепита, где до этого осуществлялась только продажа еды навынос, с 11 мая можно также предлагать еду на месте. В заведениях общепита нужно соблюдать правило 2+2 и расположить столы так, чтобы расстояние между ними было 2 метра, и чтобы за столом могли сидеть максимально два человека (за искл. семей). Рекомендуется, чтобы в заведениях общепита было организовано обслуживание только за столом, для того чтобы сократить контакты клиентов с различными работниками обслуживания и посетителями.