Что за прелесть ⟩ В Пярну продается дом с очаровательным романтическим интерьером

Этот не очень большой дом благодаря своей необычной планировке подходит и для большой семьи, передает Kodustiil.
Этот полностью реновированный одноэтажный дом площадью 111,3 квадратных метров находится в тихом районе частной застройки культурной столицы.
Интерьер решен в том эклектическом, но теплом и привлекательном стиле, который не оставляет равнодушным и буквально зовет рассмотреть каждый уголок и потрогать каждый предмет декора.
Построенный в 1970 году дом первоначально предназначался для двух семей. Поэтому его планировка необычна: в одном крыле находятся кухня, гостиная, спальня и санузел, а в другом - три спальни, еще одна кухня, ванная и кладовая.
С интересным предложением можно ознакомиться на портале City24.