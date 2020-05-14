Что за прелесть ⟩ В Пярну продается дом с очаровательным романтическим интерьером

Этот полностью реновированный одноэтажный дом площадью 111,3 квадратных метров находится в тихом районе частной застройки культурной столицы.

Дом в Пярну. ФОТО: City24

Интерьер решен в том эклектическом, но теплом и привлекательном стиле, который не оставляет равнодушным и буквально зовет рассмотреть каждый уголок и потрогать каждый предмет декора.

Дом в Пярну. ФОТО: City24

Построенный в 1970 году дом первоначально предназначался для двух семей. Поэтому его планировка необычна: в одном крыле находятся кухня, гостиная, спальня и санузел, а в другом - три спальни, еще одна кухня, ванная и кладовая.

Дом в Пярну. ФОТО: City24