Топ-10 ⟩ Рейтинг лженовостей о коронавирусе: алкозапрет, 5G, витамин С, Билл Гейтс и другие

«Китайский доктор в интервью Maaleht: Лечение пациентов с Covid-19 витамином C - выздоравливают даже пациенты с тяжелыми симптомами». Даже самый опытный пользователь поисковой системы Google больше не может найти историю с таким названием в интернете. Интервью Реа Раус и Кярт Ульман с Ричардом Ченгом было снято с сайта, поскольку нет убедительных доказательств эффективности витамина С против коронавируса. Как писал Delfi, с витамином С экспериментировали, например, в больнице Курессааре. Лекарственный департамент не запрещал этого не потому что было установлено воздействие витамина C на Covid-19, а потому, что с приемом витамина C не связано серьезного вреда.