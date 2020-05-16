Топ-10 ⟩ Рейтинг лженовостей о коронавирусе: алкозапрет, 5G, витамин С, Билл Гейтс и другие

Пандемия коронавируса оказалась настоящим праздником для любителей фейков и теорий заговора. Нижеследующий рейтинг был составлен главным образом с учетом влияния лженовостей на внутреннем рынке. Самым важным определяющим фактором была предполагаемая степень распространения лженовостей в Эстонии, пишет Postimees.
10. Билл Гейтс хочет убить человечество коронавирусом
Видеозапись выступления Гейтса на конференции TED («Следующая вирусная вспышка - мы не готовы»), записанная в 2015 году, но широко распространенная во время пандемии, подтвердила серьезность деятельности Фонда Билла и Мелинды Гейтс в отношении проблемы пандемии. После вывода средств из Всемирной организации здравоохранения Соединенными Штатами Фонд Gateside станет крупнейшим донором ВОЗ.
Тем не менее, теоретики заговора считают видео доказательством того, что пандемия является заговором основателя Microsoft. Одним из его мотивов было желание заработать на вакцине, ссылаясь на существование предполагаемого патента. Несколько сайтов по сбору фактов опровергли это утверждение.
9. Рекомендации врачей из Уханя
В марте в социальных сетях было опубликовано сообщение «Совет врачей Уханя», в котором говорится, что если у человека насморк, кашель и простуда, у него не может быть коронавируса. Также утверждалось, что коронавирус умирает при 26-27 градусах.
Были и другие лженовости, основанные на предполагаемых авторитетных источниках. Одна из самых известных утверждала, что исследователи из Стэнфордского университета якобы сказали, что тест на коронавирус можно пройти, задержав дыхание на десять секунд - если это удастся, значит вируса у вас нет. Ответ Стэнфордского университета: «Социальные сети и электронные письма распространяют дезинформацию о симптомах и лечении Covid-19, приписываемых Стэнфорду. Эта информация не из Стэнфорда".
8. Видео «Пандемическое мошенничество»
Немецкое видео с эстонскими субтитрами заполучило более 80 000 просмотров на YouTube до того, как было убрано. В нем ворвавшийся в больницу сторонник теории заговора показывает пустую комнату ожидания в отделении неотложной помощи. Однако, как показали немецкие фактологические проверки, там и не должно было быть пациентов с коронавирусом. В Эстонии также пациентов с подозрением на коронавирус вовсе не ждали в EMO .
Взгляды, выраженные в видеоролике, различались и иногда противоречили сами себе: например, утверждалось, что коронавирус не убивает людей. Утверждалось также, что в Италии никто не умирал от коронавируса.
7. Коронавирус - биологическое оружие
«Посол Китая в Соединенных Штатах Цуй Тянькай не отрицал, что это может быть биологическим оружием», - писали многие эстонские распространители фейковых новостей. В большинстве случаев не учитывается контекст: это теория заговора, распространенная министерством иностранных дел Китая, согласно которой вирус и вовсе возник в военной лаборатории США.
Научное издание Nature Medicine опубликовалл исследование, в котором анализируется генетический материал SARS-CoV-2 и проводятся сравнения его с геномами других коронавирусов, известных человеку, наиболее известными из которых являются SARS и MERS. Исследование пришло к выводу, что вирус не развивался из ранее известных коронавирусов и что весьма вероятно, лабораторная разработка такого вируса будет невозможна.
6. Коронавирус (или вирусы вообще) не существует
"Даже странно отвечать на это", - сказал Delfi профессор прикладной вирусологии Тартуского университета Андрес Меритс.
«Трудно сказать что-либо об этой истории», - сказал он ETV Pealtnägija. Вирус слишком мал, чтобы увидеть его, добавляет он.
Еще в 1873 году немецкий физик и оптик Эрнст Аббе сформулировал теорию о том, что через оптический микроскоп невозможно увидеть вещи размером меньше половины длины волны света. Чтобы узнать много нового о вирусе, нужен электронный микроскоп, нофото им не сделать.
5. Коронавирус, на самом деле - излучение 5G
Здесь мы можем пропустить техническую часть всей теории и просто признать, что в результате длительного судебного разбирательства публичный конкурс на лицензии на частоту 5G может продолжиться только в марте, на сегодняшний день в Эстонии не было построено ни одной мачты 5G. То же самое - и во многих других странах, где пандемия унесла много жизней.
4. Коронавирусная паника опустошила пярнуский Selver
12 марта, в день объявления чрезвычайного положения, в социальных сетях было распространено видео, из которого складывалось впечатление, что пярнуский Suurejõe Selver опустошили покупатели в связи с распространением коронавируса.
3 марта, десятью днями ранее, Pärnu Postimees написал: «С 16 марта по 27 апреля Pärnu Suurejõe Selver будет закрыт из-за ремонта здания, в ходе которого магазин приобретет новый облик».
Утром 13 марта Selver написал: «Selver призывает критически воспринимать получившую широкое распространение в соцсетях информацию, которая стимулирует истерию. Например: вчерашнее видео на Facebook о Selver было помещено в злонамеренный, вводящий в заблуждение контекст. Магазин ожидает временного закрытия для полной реконструкции, и то, что было видно на снимках, никак не связано с текущей чрезвычайной ситуацией в стране ".
3. Закрытие Харьюмаа и Таллинна, алкозапрет
ТОП-3 лженовостей состоит из распространения ложной информации, в которое - преднамеренно или непреднамеренно - были вовлечены основные средства массовой информации и которая, следовательно, имела большее распространение и влияние.
Распространявшаяся в социальных сетях в начале чрезвычайного положения информация о том, что Таллинн и Харьюмаа якобы будут отрезаны от остальной Эстонии, а продажа алкоголя будет запрещена, возможно, была самым драматичным моментом чрезвычайной ситуации, но снова оказалась фейковой новостью. Хотя источник лженовостей определить сложно, большая часть работы по распространению информации была сделана не злыми троллями, а обычными людьми, которые оказались доверчивы и хотели поделиться сенсационной информацией.
Несколько основных средств массовой информации также сообщили о возможном запрете на продажу алкоголя, но эти новости были основаны на официальных пресс-релизах, которые еще не исключали запрет в то время. Тем страннее прозвучало на следущий день решительное опровержение премьер-министра Юри Ратаса: «Я подтверждаю, что эстонское государство не будет вводить запрет на продажу алкоголя». Он счел необходимым упомянуть, что заведомо распространение ложной информации наказуемо, хотя мнения опрошенных Postimees экспертов по правовым вопросам расходились в оценке обоснованности этого утверждения.
2. Чудесное действие витамина С против коронавируса
«Китайский доктор в интервью Maaleht: Лечение пациентов с Covid-19 витамином C - выздоравливают даже пациенты с тяжелыми симптомами». Даже самый опытный пользователь поисковой системы Google больше не может найти историю с таким названием в интернете. Интервью Реа Раус и Кярт Ульман с Ричардом Ченгом было снято с сайта, поскольку нет убедительных доказательств эффективности витамина С против коронавируса. Как писал Delfi, с витамином С экспериментировали, например, в больнице Курессааре. Лекарственный департамент не запрещал этого не потому что было установлено воздействие витамина C на Covid-19, а потому, что с приемом витамина C не связано серьезного вреда.
В свете коронакризиса австралийская служба здравоохранения начала новое научное исследование терапевтических свойств витамина С. Было установлено, что витамин С является важным микроэлементом, который составляет существенную часть потребностей каждого человека в питании, но нет научной основы для вывода о том, что потребление большого количества витамина поможет вылечить вирус.
1. Программа телеканала Kanal 2 «Alarm – koroonast hirmuvabalt»
Все хиты мира лженовостей. Передача, вышедшая в прайм-тайм на крупнейшем частном телеканале Эстонии, только что вернувшемся в свободную трансляцию, содержала значительную часть лженовостей, упомянутых в этом рейтинге, и других утверждений, которые были проверены фактами и признаны глупыми в эстонской прессе задолго до выхода в эфир программы.
Cлово получили здесь и сторонники занявшей второе место в этом рейтинге теории витамина С, и распространявший большинство перечисленных в нем теорий заговора (а также теории плоской земли), Хандо Тынумаа, чья жена Марианн Йоонас была одним из редакторов программы. Тынумаа - бесспорная звезда этого шоу, ему досталось больше всего минут. Между его речами слово берут Давид Всевиов, Кармен Йоллер и другие уважаемые общественные деятели, которые впоследствии признались, что стали жертвами мошенничества - им не сказали, о чем программа.