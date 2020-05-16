Топ-10 ⟩ Рейтинг лженовостей о коронавирусе: алкозапрет, 5G, витамин С, Билл Гейтс и другие

10. Билл Гейтс хочет убить человечество коронавирусом

Видеозапись выступления Гейтса на конференции TED («Следующая вирусная вспышка - мы не готовы»), записанная в 2015 году, но широко распространенная во время пандемии, подтвердила серьезность деятельности Фонда Билла и Мелинды Гейтс в отношении проблемы пандемии. После вывода средств из Всемирной организации здравоохранения Соединенными Штатами Фонд Gateside станет крупнейшим донором ВОЗ.

Тем не менее, теоретики заговора считают видео доказательством того, что пандемия является заговором основателя Microsoft. Одним из его мотивов было желание заработать на вакцине, ссылаясь на существование предполагаемого патента. Несколько сайтов по сбору фактов опровергли это утверждение.

9. Рекомендации врачей из Уханя

В марте в социальных сетях было опубликовано сообщение «Совет врачей Уханя», в котором говорится, что если у человека насморк, кашель и простуда, у него не может быть коронавируса. Также утверждалось, что коронавирус умирает при 26-27 градусах.

Были и другие лженовости, основанные на предполагаемых авторитетных источниках. Одна из самых известных утверждала, что исследователи из Стэнфордского университета якобы сказали, что тест на коронавирус можно пройти, задержав дыхание на десять секунд - если это удастся, значит вируса у вас нет. Ответ Стэнфордского университета: «Социальные сети и электронные письма распространяют дезинформацию о симптомах и лечении Covid-19, приписываемых Стэнфорду. Эта информация не из Стэнфорда".

8. Видео «Пандемическое мошенничество»

Немецкое видео с эстонскими субтитрами заполучило более 80 000 просмотров на YouTube до того, как было убрано. В нем ворвавшийся в больницу сторонник теории заговора показывает пустую комнату ожидания в отделении неотложной помощи. Однако, как показали немецкие фактологические проверки, там и не должно было быть пациентов с коронавирусом. В Эстонии также пациентов с подозрением на коронавирус вовсе не ждали в EMO .

Взгляды, выраженные в видеоролике, различались и иногда противоречили сами себе: например, утверждалось, что коронавирус не убивает людей. Утверждалось также, что в Италии никто не умирал от коронавируса.

«Koroonapandeemia pettus» ФОТО: Kuvatõmmis

7. Коронавирус - биологическое оружие

«Посол Китая в Соединенных Штатах Цуй Тянькай не отрицал, что это может быть биологическим оружием», - писали многие эстонские распространители фейковых новостей. В большинстве случаев не учитывается контекст: это теория заговора, распространенная министерством иностранных дел Китая, согласно которой вирус и вовсе возник в военной лаборатории США.

Научное издание Nature Medicine опубликовалл исследование, в котором анализируется генетический материал SARS-CoV-2 и проводятся сравнения его с геномами других коронавирусов, известных человеку, наиболее известными из которых являются SARS и MERS. Исследование пришло к выводу, что вирус не развивался из ранее известных коронавирусов и что весьма вероятно, лабораторная разработка такого вируса будет невозможна.

6. Коронавирус (или вирусы вообще) не существует