В России объявили об остановке роста заболеваемости COVID-19 в стране

"Тот уровень стабильности, которого мы все ждали, мы к нему двигались. Я бы сказала, что мы остановили рост на сегодняшний день", - сказала Попова в интервью на канале "России 1".

По ее словам, "день ко дню практически уже прироста нет". Назвать ситуацию с коронавирусом нормальной можно будет, "когда число инфицированных в сутки сравняется с нулем".

Попова отметила, что стабилизация фиксируется по всей стране. " И это, конечно, результат очень такого бережного отношения к своему здоровью", - отметила она.

Главный санитарный врач страны также сообщила, что большинство населения не переболело COVID-19, и произошло это именно потому, что люди умеют соблюдать введенные правила. Ограничительные меры в РФ не придется ужесточать, если граждане будут соблюдать правила и не делать исключений

Она в очередной раз напомнила, что коронавирусная инфекция с нами надолго, а потому гражданам необходимо привыкнуть к соблюдению мер предосторожности.