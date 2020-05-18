Внимание, родители ⟩ Предупреждение полиции: ребенок до 13 лет ни при каких обстоятельствах не должен иметь доступ к этой соцсети

«В последние месяцы большинство из нас, в том числе и дети, проводит больше времени в интернете. Из общения с людьми вижу, что родители активно интересуются кибержизнью своих детей, задают вопросы о интернет-безопасности и хотят больше узнать о том, как защитить детей от педофилов и нежелательного контента в интернете», - написала Фролова.

Как отметила веб-констебль, интернет для детей младшего возраста - это мир воображения и выдуманная реальность. «Для детей постарше - мир эмоциональных переживаний, мир развлечений и целая система взаимодействия с другими интернет-пользователями», - написала она.

Фролова рассказала, что за последний месяц ей поступило много жалоб от родителей на социальную сеть TikTok, в которой пользователи делятся небольшими видеоклипами.

«Поясню несколько моментов. Родители спрашивают совета, можно ли разрешать ребенку пользоваться Tiktok. Мой опыт говорит о том, что ни при каких обстоятельствах ни один ребенок в возрасте до 13 лет не должен иметь доступ к этому приложению. Я считаю, что это приложение не подходит для маленьких детей, так как оно содержит невероятное количество неприемлемого контента и у детей могут появиться нежелательные контакты случайных знакомых. Приложение собирает личные данные (имя, фамилия и т.д.). Поступает много жалоб, что видео содержат текстовые надписи сексуального характера - описание полового акта или сообщения с целью знакомства для реализации написанного в реальной жизни. На самом деле мы не знаем, кто является создателем данных аккаутов - взрослый человек или несовершенолетний», - объяснила она.

«Даже самому внимательному и заботливому родителю невозможно постоянно находиться с ребенком и модерировать сообщения или видео, с которыми ребенок может столкнуться в данной социальной сети, да и в киберпространстве в целом», - отметила веб-констебль.

«В недавнем сообщении от #ProtectYoungEyes рассказывалось о молодой девушке, которая разместила свое видео на TikTok, и в течение нескольких часов она получила сообщение от мужчины с видео, где он мастурбирует», - написано в публикации.

Фролова отметила, что, к сожалению, описанные обстоятельства могут происходить в любой социальной сети. «Любая популярная у детей платформа привлечет в сеть сексуальных хищников. Ребенок может быть не готов увидеть или прочитать непристойного содержания тексты или видеоролики, тем самым получить психологическую травму», - пояснила она.

Веб-констебль призывает совместными силами уберечь детей. «Если мы заметим контент, который следует удалить, то обязательно отправим рапорт/жалобу модераторам, с просьбой его удалить», - призвала Фролова.

«Некоторые могут возразить, что можно фильтровать контент. Тем не менее, фильтры не гарантируют, что ребенок не увидит картинку сексуального, насильственного содержания или не прочтет ненормативную лексику. Так же в приложении #Tiktok публикуется много глупых "вызовов" #challenge, следуя которым, ребенок может получить травмы или стать жертвой кибербуллинга. Интернет-пользователи могут публиковать то, что им нравится и количество сообщений огромное, то модераторы практически не контролируют содержания постов. Тем самым ребенок может столкнуться с нежелательным контентом, который может оказать вредное психологическое воздействие на маленького ребенка. Это может вызвать у малыша травму или ночные кошмары», - заключила веб-констебль.

Рекомендации родителям от веб-констебля