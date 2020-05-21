Полиция задержала мужчину, подозреваемого в причастности к смерти пожилой женщины

В среду, 20 мая, в полицию сообщили, что в квартире в поселке Вийратси, Вильяндимаа, находится нуждающаяся в помощи женщина. К прибытию медиков выяснилось, что женщина умерла, для выяснения точной причины смерти тело отправили на вскрытие.

Руководитель Вильяндиского полицейского участка Маргус Сассь сказал, что следователи собрали на месте происшествия доказательства и провели другие следственные процедуры, которые еще до судебно-медицинской экспертизы дали основание полагать, что смерть 70-летней женщины была насильной.

"В тот же день собранные доказательства дали причину полагать, что со смертью женщины может быть связан 34-летний мужчина, который часть находился в квартире вместе с ней. Известно, что они вместе употребляли алкоголь до смерти женщины", - сказал руководитель полиции. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого и поскольку он находился в состоянии тяжелого опьянения, сначала его доставили протрезвляться.

Днем ранее, 21 мая, поступил ответ с экспертизы, который подтвердил, что смерть женщины была насильственной. Завтра, 22 мая, Лыунаская окружная прокуратура будет ходатайствовать о взятии задержанного мужчину под стражу на время предварительного следствия. Сбор доказательство и выяснение точных обстоятельств продолжается.