Рейтинг реформистов остается на самом низком в этом году уровне

Как отмечается в переданном BNS пресс-релизе, по данным последнего опроса, Партию реформ поддерживают в конце мая 29,8, а правящие Центристскую партию - 26,2 и Консервативную народную партию (EKRE) — 16,5% граждан, имеющих право голоса.

Поддержка Партии реформ за неделю практически не изменилась, хотя она и остается на самом низком в этом году уровне.

Поддержка Центристской партии продолжает постепенно расти, за три недели она выросла на 1,9%

Поддержка EKRE, на прошлой неделе выросшая до наиболее высокого уровня, за неделю упала на 1,7%.

За тройкой лидеров по мере убывания идут рейтинги Социал-демократической партии — 8,3%, не входящей в Рийгикогу Eesti 200 — также 8,3% и входящей в коалицию партии Isamaa — 5,2%.

Входящие в коалицию партии поддерживают сейчас 47,9% и оппозиционные — 38,1% респондентов.

Произведенная фирмой Norsat выборка опроса по итогам четырех недель составляет не менее 4000 человек. Статистическая погрешность составляет +/- 1,55 процента.