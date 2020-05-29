Студия Postimees: что еще можно запретить?
Таллинн хочет ужесточить правила игры на рынке краткосрочной аренды жилья. Сдаешь квартиру на сутки – получи лицензию, заручившись согласием 2/3 соседей! Нарушителям грозит штраф до 6000 евро. Арендный бизнес теперь будет зависеть от соседской бабушки?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире мэр Таллинна Михаил Кылварт. Смотрите интервью в 11:15!
- Не слишком ли много запретов и требований к мелкому и среднему бизнесу?
- Новые правила помогут отелям избавиться от неприятной конкуренции, но спасет ли это гостиничный бизнес при полном отсутствии туристов?
- Не убьет ли Таллинн такими запретами бизнес нового типа?
- Почему мэр, а не налоговые службы, призывает к порядку хозяев съемных квартир?
- Выполнимо ли условие о необходимости заручиться согласием 2/3 жильцов?
- Применяется ли лицензирование в популярных туристических городах Европы?
- Откуда взяты огромные суммы штрафов? Сколько будет стоить лицензия?