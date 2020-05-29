Пт, 29.05.2020
Очень печально, что правящая коалиция в сложное для общества время принимает решения, ограничивающие демократию. Катри Райк

Студия Postimees: что еще можно запретить?
11:15

Михаил Кылварт

ФОТО: Tairo Lutter

Таллинн хочет ужесточить правила игры на рынке краткосрочной аренды жилья. Сдаешь квартиру на сутки – получи лицензию, заручившись согласием 2/3 соседей! Нарушителям грозит штраф до 6000 евро. Арендный бизнес теперь будет зависеть от соседской бабушки?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире мэр Таллинна Михаил Кылварт. Смотрите интервью в 11:15!

  • Не слишком ли много запретов и требований к мелкому и среднему бизнесу? 
  • Новые правила помогут отелям избавиться от неприятной конкуренции, но спасет ли это гостиничный бизнес при полном отсутствии туристов? 
  • Не убьет ли Таллинн такими запретами бизнес нового типа?
  • Почему мэр, а не налоговые службы, призывает к порядку хозяев съемных квартир?
  • Выполнимо ли условие о необходимости заручиться согласием 2/3 жильцов?
  • Применяется ли лицензирование в популярных туристических городах Европы?
  • Откуда взяты огромные суммы штрафов? Сколько будет стоить лицензия?

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