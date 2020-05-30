Сб, 30.05.2020
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  • Город из кубиков лего строился в течение пяти лет в подвале одного дома

Фото ⟩ Город из кубиков лего строился в течение пяти лет в подвале одного дома

Josh Foote ja tema legolinn.

ФОТО: JOSH FOOTE / CATERS NEWS AGENCY/JOSH FOOTE / CATERS NEWS AGENCY/Scapix

Пять лет этот взрослый американец играет в лего, и уже построил из кубиков настоящий Lego City, рассказывает портал Kodustiil.

Коллекция тридцатипятилетнего Джоша Фоута из Нью-Джерси насчитывает 1600 комплектов лего и 81 тысячу дополнительных кубиков. Увлечение началось в 2015 году, когда подруга подарила ему маленький набор лего. 

Джош постоянно добавляет в свой Lego City новые постройки и детали. 

ФОТО: JOSH FOOTE / CATERS NEWS AGENCY/JOSH FOOTE / CATERS NEWS AGENCY/Scanpix

Джош говорит, что его 1600 комплектов в общей сложности стоят 50 000 долларов (45 475 евро), а купленные дополнительно кубики в количестве 81 000 штук обошлись ему в 14 000 долларов (12 733 евро). 

Свой Lego City он строит на огромном столе, который занимает почти половину подвала дома Джоша. 

ФОТО: JOSH FOOTE / CATERS NEWS AGENCY/JOSH FOOTE / CATERS NEWS AGENCY/Scanpix

По словам Джоша, в детстве у него были разные наборы лего, которые он, повзрослев, выбросил. Неожиданный подарок вдохновил его на новое увлечение. 

Lego City Джоша. 

ФОТО: JOSH FOOTE / CATERS NEWS AGENCY/JOSH FOOTE / CATERS NEWS AGENCY/Scanpix

Изданию dailymail.com Джош дал интервью, в котором рассказал, что для строительства Lego City ему потребовалось отдельное помещение. «Площадь моего подвала 92 квадратных метра, из которых 50 процентов занимает мой Lego City, 25 процентов - дополнительные кубики и другие детали, а еще 25 - рождественские игрушки и украшения», - объяснил он. 

Владелец Lego City, строительство которого началось в 2015 году, отмечает, что родственники оценили его увлечение только после завершения строительства города. До этого никого не интересовало, что он делает в подвале.

ФОТО: JOSH FOOTE / CATERS NEWS AGENCY/JOSH FOOTE / CATERS NEWS AGENCY/Scanpix

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