Фото ⟩ Город из кубиков лего строился в течение пяти лет в подвале одного дома

Коллекция тридцатипятилетнего Джоша Фоута из Нью-Джерси насчитывает 1600 комплектов лего и 81 тысячу дополнительных кубиков. Увлечение началось в 2015 году, когда подруга подарила ему маленький набор лего.

Джош постоянно добавляет в свой Lego City новые постройки и детали. ФОТО: JOSH FOOTE / CATERS NEWS AGENCY/JOSH FOOTE / CATERS NEWS AGENCY/Scanpix

Джош говорит, что его 1600 комплектов в общей сложности стоят 50 000 долларов (45 475 евро), а купленные дополнительно кубики в количестве 81 000 штук обошлись ему в 14 000 долларов (12 733 евро).

Свой Lego City он строит на огромном столе, который занимает почти половину подвала дома Джоша. ФОТО: JOSH FOOTE / CATERS NEWS AGENCY/JOSH FOOTE / CATERS NEWS AGENCY/Scanpix

По словам Джоша, в детстве у него были разные наборы лего, которые он, повзрослев, выбросил. Неожиданный подарок вдохновил его на новое увлечение.

Lego City Джоша. ФОТО: JOSH FOOTE / CATERS NEWS AGENCY/JOSH FOOTE / CATERS NEWS AGENCY/Scanpix

Изданию dailymail.com Джош дал интервью, в котором рассказал, что для строительства Lego City ему потребовалось отдельное помещение. «Площадь моего подвала 92 квадратных метра, из которых 50 процентов занимает мой Lego City, 25 процентов - дополнительные кубики и другие детали, а еще 25 - рождественские игрушки и украшения», - объяснил он.