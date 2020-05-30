Ажиотаж на рынке: на парковке не найти свободного места

Репортеры Sakala прогулялись по рынке и заметили большое количества как продавцов, так и покупателей.

Прямо на входе посетителей рынка встречал веселый гармонист. «Когда буря прошла и землю озарило солнце», - пел он.

«Сегодня рынок будто ярмарка, настоящие ярмарки сейчас не проводят, - сказала продавец рассады томатов и кустов винограда Таисия Пеэк, приехавшая с хутора Пеэги-Курессааре. По ее словам, в этом году активно покупают рассаду томатов, очень много начинающих, которым приходится объяснять, как выращивать томаты.

Продающий фруктовые деревья Хиллар Нассар сказал, что покупательский интерес держится на хорошем уровне. «Обычно в конце месяца покупали неважно», - сказал он.