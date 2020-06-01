В общественных местах для купания больше не обязательны кабинки для переодевания и туалеты.

Мониторинг качества воды проводился в 85 местах для купания, 37 из них — морской берег и 48 — внутренние водоемы. Впервые контроль за качеством воды был проведен в восьми новых местах для купания.

По слова главного специалиста отдела здоровья окружающей среды Департамента здоровья Лемби Тикс, главным изменением этого купального сезона является то, что в общественных местах для купания больше не обязательны кабинки для переодевания, туалеты и помойки.

«Изменение было вызвано обстоятельством, что высокие требования старого порядка в практической жизни доставляли проблемы многим владельцам мест для купания и препятствовали их образованию», - сказала Тикс. По ее словам, владелец водоема, не зарегистрированного в качестве места для купания, не обязан проводить тесты на возможное загрязнение воды.

«В результате возникала ситуация, когда люди ходили купаться в те места, в которых качество воды не соответствовало требованиям», - пояснила она.

По словам Тикс, Департамент здоровья не может запретить купаться в этих местах, поэтому следует увеличить количество контролируемых мест для купания. «Поскольку, прежде всего, важно защитить здоровье людей, необходимо увеличить количество общественных мест для купания и мотивировать их владельцев регулярно проверять качество воды. В этом году видно, что интерес к открытию водоема в качестве места для купания и к проверке качества воды, по сравнению с прошлым годом, выше», - заявила она.

Во время сезона места для купания должны быть ухожены и приведены в порядок. В месте для купания всегда должна быть доступная купальщикам информация о качестве воды и контактные данные о владельцах водоема.

Поскольку люди привыкли проводить время у общественных природных водоемов, купающимся следует всегда самим убеждаться в том, что вода там чистая. В пригодности водоема есть причина сомневаться тогда, когда в воде видны предметы из любого материала, маслянистые разводы или если вода непрозрачная, необычного цвета и запаха, а также если поблизости есть возможный источник загрязнения, такой как канализация или порт. При наличии открытых ран купания следует избегать и в тех общественных местах, в которых качество воды контролируется. Также в этом году не стоит забывать о соблюдении дистанции.

Данные о качестве воды в местах купания в течение сезона доступны на интернет-странице Департамента здоровья.

В течение предыдущего купального сезона во всех контролируемых местах для купания было сделано почти 600 проб воды, 200 из них — в рамках проверки Департамента здоровья. Официально купальный сезон длится с 1 июня по 31 августа.