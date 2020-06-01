Пн, 1.06.2020
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Открытие международных авиамаршрутов: из Таллинна уже можно улететь в девять стран

Таллиннский аэропорт. Иллюстративное фото.

ФОТО: Tairo Lutter

С первой недели июня из Таллиннского аэропорта открыты 12 маршрутов, в том числе в десять пунктов назначения в девяти иностранных государствах.

По данным аэропорта, ежедневные рейсы осуществляются в Хельсинки, Ригу, Амстердам и Вильнюс, пишет rus.err.ee.

Четыре раза в неделю можно улететь во Франкфурт, три раза - в Копенгаген, Париж и Вену, и два раза - в Осло и Берлин.

Кроме того, по выходным осуществляются местные рейсы на Сааремаа и Хийумаа.

Столичный аэропорт напоминает, что в некоторых авиакомпаниях ношение защитной маски на борту самолета является обязательным, а провожающих и встречающих просят не входить в здание терминала аэропорта.

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