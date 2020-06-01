Открытие международных авиамаршрутов: из Таллинна уже можно улететь в девять стран

С первой недели июня из Таллиннского аэропорта открыты 12 маршрутов, в том числе в десять пунктов назначения в девяти иностранных государствах.
По данным аэропорта, ежедневные рейсы осуществляются в Хельсинки, Ригу, Амстердам и Вильнюс, пишет rus.err.ee.
Четыре раза в неделю можно улететь во Франкфурт, три раза - в Копенгаген, Париж и Вену, и два раза - в Осло и Берлин.
Кроме того, по выходным осуществляются местные рейсы на Сааремаа и Хийумаа.
Столичный аэропорт напоминает, что в некоторых авиакомпаниях ношение защитной маски на борту самолета является обязательным, а провожающих и встречающих просят не входить в здание терминала аэропорта.