Tallink открывает новый паромный маршрут

По этому маршруту будет курсировать паром Silja Serenade, который обычно следует по маршруту Хельсинки-Стокгольм, передает Rus.TVNET.

Паром летом будет отправляться из обеих столиц через день.

Начиная с 26 июня, паром через день в 16.00 будет отправляться от терминала Olympia terminal в Хельсинки. Он прибудет в Ригу на следующий день в 10:30 и отправится обратно в Хельсинки в 16:30, чтобы прибыть в пункт назначения в 11:00.

Помимо билетов на паром, Tallink предложит клиентам туристические комплекты в Риге, в том числе проживание в отеле Tallink Hotel Riga, входные билеты на местные туристические достопримечательности и другие предложения. Например, Tallink Hotel Riga предлагает размещение на две, четыре и более ночей.

Глава Tallink Grupp Пааво Ныгене отметил, что маршрут Рига-Хельсинки для Tallink не является абсолютно новым, поскольку в предыдущие годы компания предлагала специальные круизы между Хельсинки и Ригой, которые всегда получали большой отклик среди финских путешественников.