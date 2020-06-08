Фото ⟩ Полиция задержала подозреваемых в незаконном обращении с огнестрельным оружием

Во время операции, ставшей итогом длительного производства, были задержаны четверо мужчин, подозреваемых в незаконном обращении с огнестрельным оружием и кражах из домов. Некоторые мужчины наказывались за аналогичные преступления в прошлом. Мужчины не сопротивлялись задержанию, и информация о перестрелке во время задержания не соответствует действительности, сообщила пресс-секретарь Лыунаской окружной прокуратуры.

Незаконное оружие ФОТО: Лыунаская префектура полиции

Глава уголовного бюро Лыунаской префектуры Рейн Восман объяснил, что операция проходила в разных местах по всей Южной Эстонии, и, поскольку было известно, что у мужчин при себе было огнестрельное оружие, были проведены очень длительные приготовления к операции полиции. Были взвешены все детали для того, чтобы операция прошла успешно, не подвергая опасности жизни посторонних.

Старший прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Кретель Тамм сказала, что прокуратура ходатайствует об аресте этих людей, и добавила, что удаление незаконного огнестрельного оружия из обращения особенно важно для обеспечения безопасности всех людей.