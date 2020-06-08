Фото ⟩ Полиция задержала подозреваемых в незаконном обращении с огнестрельным оружием

Сегодня сотрудники службы по борьбе с организованной преступностью Лыунаской префектуры в сотрудничестве с Полицией безопасности провели в Южной Эстонии запланированную полицейскую операцию.
Во время операции, ставшей итогом длительного производства, были задержаны четверо мужчин, подозреваемых в незаконном обращении с огнестрельным оружием и кражах из домов. Некоторые мужчины наказывались за аналогичные преступления в прошлом. Мужчины не сопротивлялись задержанию, и информация о перестрелке во время задержания не соответствует действительности, сообщила пресс-секретарь Лыунаской окружной прокуратуры.
Глава уголовного бюро Лыунаской префектуры Рейн Восман объяснил, что операция проходила в разных местах по всей Южной Эстонии, и, поскольку было известно, что у мужчин при себе было огнестрельное оружие, были проведены очень длительные приготовления к операции полиции. Были взвешены все детали для того, чтобы операция прошла успешно, не подвергая опасности жизни посторонних.
Старший прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Кретель Тамм сказала, что прокуратура ходатайствует об аресте этих людей, и добавила, что удаление незаконного огнестрельного оружия из обращения особенно важно для обеспечения безопасности всех людей.
"К сожалению, незаконное огнестрельное оружие может попасть в руки людей, чье поведение опасно для жизни и здоровья других. События, которые произошли в волости Ляэнеранна на выходных, являются трагическим примером этого", - отметила прокурор.