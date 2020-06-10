С какой группой крови выше риск заболеть Covid-19

Коронавирус поставил ученых всего мира перед пока неразрешимой загадкой: почему некоторые инфицированные вообще не замечают, что заразились SARS-CoV-2, а других приходится отправлять в реанимацию и подключать к аппаратам ИВЛ? Вопросов пока больше чем ответов. Группа немецких и норвежских ученых увидела связь между тяжестью протекания заболевания и группой крови пациентов. Результаты их исследования - пусть пока и промежуточные - выглядят впечатляюще.

COVID-19 и группа крови

Ученые исследовали 1610 пациентов с COVID-19 из Италии и Испании, причем общим у них было тяжелое течение болезни, в некоторых случаях закончившееся летальным исходом. Изучению подверглись их молекулы ДНК. Полученные результаты сравнили с данными по 2205 здоровым людям. После чего выяснилось, что у людей с II группой крови - по современной классификации ее также называют группой крови A - риск тяжелого течения COVID-19 существенно выше. А именно, вдвое по сравнению с людьми с I группой крови (группой крови 0, по современной классификации).

В Германии вторую группу крови имеют около 43% населения. Что же касается счастливчиков с первой группой крови, то новые данные вовсе не указывают на их иммунитет перед коронавирусом - они всего лишь означают, что опасность переболеть COVID-19 в тяжелой форме у них наименьшая. Кстати, именно донорская кровь 1 группы является универсальной, подходящей всем реципиентам, вне зависимости от их группы крови. Кровь 1 группы имеют в Германии 41% населения.

Остальные две группы крови - III и IV или по современной классификации группы B и AB - имеют в ФРГ соответственно 11% и 5% жителей страны. Пациенты с этими двумя группами, инфицированные коронавирусом, не показывают четкой тенденции в протекании COVID-19.

Группа крови и методики лечения

Если промежуточные результаты германо-норвежского исследования подтвердятся, то это будет иметь значительные последствия для выработки методики лечения пневмонии, вызываемой SARS-CoV-2, и не только ее. Схожие наблюдения о влиянии группы крови на ход болезни имеются и в отношении других заболеваний. Например, замечено, что люди с первой группой крови крайне редко заболевают тяжелыми формами малярии. Есть и обратные примеры: например, люди со второй группой крови более спокойно переносят заболевание чумой.