Проект Rail Baltica окажет серьезное воздействие на строительный сектор Эстонии

Строительство Rail Balticа окажет значительное положительное влияние на местную экономику. Строительство железной дороги обеспечит работой местные строительные компании, даже если генподрядчиками будут крупные европейские концерны. Пока что, на основном на этапе планирования, иностранные компании выиграли три четверти контрактов Rail Balticа.

Бюджет Rail Balticа объемом почти в шесть миллиардов евро, составляет пять процентов от годового ВВП (валового внутреннего продукта) стран Балтии. Однако он будет распределен на несколько лет, так как строительство железной дороги по нынешним планам займет четыре-пять лет. Наиболее крупные строительные работы должны начаться в 2022 году и завершиться в 2026 году. К тому времени экономика, и в частности строительная отрасль, должны более или менее оправиться от нынешнего экономического кризиса.

Согласно предварительному проекту, по состоянию на конец 2018 года, объем строительства эстонской части железной дороги составит 1,6 миллиарда евро. Это половина общего объема строительства в Эстонии за прошлый год. Бюджет строительства Rail Balticа превышает объем строительства сооружений в 2019 году в 1,6 раза.

Строительство Rail Balticа увеличит ВВП Эстонии в 2022-2026 годах на 0,2-0,6 процента. В дополнение к прямому положительному экономическому воздействию с точки зрения дополнительного спроса и рабочих мест в строительном секторе, строительство новой железной дороги принесет в страны Балтии современные технологии и знания. Улучшение транспортных связей региона улучшит движение товаров и людей, повысит конкурентоспособность и производительность в этой части Европы. Скоростная железнодорожная связь оживит рынок труда, туризм и образовательный ландшафт, поскольку люди смогут перемещаться быстро и с комфортом.