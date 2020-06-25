Фото ⟩ В Риге снова обвалился асфальт. Теперь уже у театра

Провалившиеся дороги, похоже, скоро станут визитной карточкой Риги. Напомним, это не первый раз, когда в столице происходил обвал асфальта.

17 июня на перекрестке улиц Гертрудес и Акас снова обвалилась брусчатка.

12 июня, под асфальт провалились сразу два автомобиля. Первый вызов на улицу Эбельмуйжас был получен в 12:51 - в образовавшуюся в асфальте яму также провалился автомобиль. Вечером того же дня стало известно о втором подобном случае - машина снова провалилась в асфальт. На этот раз на улице Залвес в Шампетерисе-Плескодале.