Галерея ⟩ В волости Ания вспыхнул обширный ландшафтный пожар

По словам пресс-секретаря Спасательного департамента, по предварительным данным, длина кромки пожара составляет 700-900 метров. Кроме того, в районе пожара много небольших очагов пожара.

На место выехали спасательные бригады Харьюмаа, задействованы бригады из Аравете и Аэгвийду. Поскольку речь идет о труднодоступной местности, на место также выехали три квадроцикла Спасательного департамента.