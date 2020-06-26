Галерея ⟩ В волости Ания вспыхнул обширный ландшафтный пожар

Сегодня в 13:56 в Центр тревоги поступил вызов в деревню Пиллапалу, волость Ания, где произошел большой ландшафтный пожар, пишет Postimees.
По словам пресс-секретаря Спасательного департамента, по предварительным данным, длина кромки пожара составляет 700-900 метров. Кроме того, в районе пожара много небольших очагов пожара.
На место выехали спасательные бригады Харьюмаа, задействованы бригады из Аравете и Аэгвийду. Поскольку речь идет о труднодоступной местности, на место также выехали три квадроцикла Спасательного департамента.
При пожаре никто не пострадал и в настоящий момент нет опасности для жилых зданий.