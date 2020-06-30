Со среды производители ягод могут ходатайствовать о пособии на зарплаты сезонным рабочим

Для получения пособия на выплату заработной платы работодатель должен будет выслать по электронной почте заявление, образец которого можно найти на странице Кассы страхования от безработицы. Заявление можно отправить по электронной почте (с цифровой подписью) или обычной почтой на адрес представительства Кассы страхования от безработицы в своем уезде.

При желании Касса страхования от безработицы поможет работодателю найти подходящих и соответствующих условиям получения пособия кандидатов.

Пособие на выплату заработной платы в сельском хозяйстве выплачивается работодателю, который занимается выращиванием ягод, фруктов или орехов, если он возьмет на работу зарегистрированного безработного, который был безработным последние три месяца, или который за этот период времени временно работал менее чем 30 дней. Можно ходатайствовать о пособии за тех безработных, которые были приняты на работу с 1 июня или позднее.

Размер пособия за месяц составляет 50% от заработной платы работника, но не больше, чем минимальная ставка заработной платы или 584 евро.

Пособие выплачивается при трудоустройстве работников как по трудовому договору, так и по обязательственно-правовому договору, независимо от срока договора. Пособие на выплату заработной платы выплачивается работодателю до трех месяцев за одного и того же работника.