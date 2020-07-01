Американская футболистка во время исполнения гимна отказалась преклонять колено

К спортсменке никаких санкций не применялось, однако освещавшие встречу журналисты попытались максимально скрыть этот демарш. Он не попал ни в трансляцию, ни в обзор встречи, завершившейся победой "Каролины" со счетом 2:1.

Она оказалась единственной из футболисток, кто осталась стоять на ногах, отмечает FoxNews. К спортсменке никаких санкций не применялось, однако освещавшие встречу журналисты попытались максимально скрыть этот демарш. Он не попал ни в трансляцию, ни в обзор встречи, завершившейся победой "Каролины" со счетом 2:1. Лишь позднее снимок разлетелся по социальным сетям, где вызвал в основном положительную реакцию. Пользователи оценили смелость спортсменки и проявление гражданской позиции, отличной от мнения большинства. "Настоящие герои стоят на ногах, а не преклоняют колено", - заявил известный в США блогер Грэхем Ален.