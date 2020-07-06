Полиция просит помощи в поисках 70-летнего мужчины

В полицию сообщили, что сегодня утром Атс ушел из дома и его местонахождение до сих пор неизвестно. Из-за состояния здоровья он может попасть в беду без посторонней помощи.

Рост Атса - 170 см, он худощавый, на правой стороне его лица большой рубец. Мужчина передвигается медленно.

Он живет один, однако ранее он без ведома близких не покидал дом на столь длительное время.

Сначала полиция проверила места, где мужчина мог находиться. Осмотрены улицы города Тапа, окрестности магазинов и парки, однако до сих пор найти его не удалось. Поиски продолжаются.