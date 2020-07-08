Стрельба в Нарве: обвиняемому грозит девять лет тюрьмы и депортация в Россию

В ходе прений сторон прокуратура потребовала признать Герасимова виновным по двум статьям и приговорить его к 9 годам лишения свободы, а с учетом ранее не отбытого наказания (в 2018 году Герасимова осудили за драку в Силламяэ, приговорив к трем месяцам тюремного заключения условно) общий срок заключения должен составить 9 лет, 2 месяца и 28 дней, считает государственный обвинитель.

В качестве дополнительного наказания прокурор требует выслать имеющего российское гражданство Александра Герасимова из страны, установив в его отношении 10-летний запрет на въезд в Эстонию.

Адвокат Герасимова попросил суд переквалифицировать ключевую статью обвинения с "Покушение на убийство" на "Причинение серьезного вреда здоровью" и назначить своему подзащитному значительно менее суровое наказание, чем требовала прокуратура.