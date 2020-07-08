Ср, 8.07.2020
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  • Стрельба в Нарве: обвиняемому грозит девять лет тюрьмы и депортация в Россию

Стрельба в Нарве: обвиняемому грозит девять лет тюрьмы и депортация в Россию

Пистолет. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Вируский уездный суд завершил рассмотрение уголовного дела, в котором 50-летнего Александра Герасимова обвиняют в попытке убийства и в незаконном обороте огнестрельного оружия. Речь идет о мужчине, который 18 сентября прошлого года устроил стрельбу на улице Кангеласте в Нарве, сообщает Rus.ERR.

В ходе прений сторон прокуратура потребовала признать Герасимова виновным по двум статьям и приговорить его к 9 годам лишения свободы, а с учетом ранее не отбытого наказания (в 2018 году Герасимова осудили за драку в Силламяэ, приговорив к трем месяцам тюремного заключения условно) общий срок заключения должен составить 9 лет, 2 месяца и 28 дней, считает государственный обвинитель.

В качестве дополнительного наказания прокурор требует выслать имеющего российское гражданство Александра Герасимова из страны, установив в его отношении 10-летний запрет на въезд в Эстонию.

Адвокат Герасимова попросил суд переквалифицировать ключевую статью обвинения с "Покушение на убийство" на "Причинение серьезного вреда здоровью" и назначить своему подзащитному  значительно менее суровое наказание, чем требовала прокуратура. 

Согласно обвинению, 18 сентября прошлого года Александр Герасимов не менее пяти раз выстрелил в сторону 30-летнего мужчины, который получил травмы, но выжил. Суд огласит решение по этому делу 30 июля.

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