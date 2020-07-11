ФОТО ⟩ Скоро в Таллинне будет завершено строительство первой в Эстонии застекленной улицы

«Внутренняя галерея позволит, независимо от погоды, насладиться свободным временем в обеденный перерыв или принять участие в мероприятиях, которые будут проводиться в квартале. По проекту ландшафтных архитекторов Kino, дизайн включает в себя большой выбор цветущих и листовых декоративных субтропических растений, много низкого бамбука, различные цитрусовые - мандарины, апельсины и лимоны, а также другие более экзотические, вечнозеленые растения », - сказал представитель застройщика квартала Fahle park фирмы Fausto Capital Свен Михайлов.

Улица-галерея в квартале Fahle park. ФОТО: Einar Niin / Fausto Capital

На строительство конструкций улицы-галереи пошло 70 тонн стали и 1000 квадратных метров стекла. Предусмотрен вход как с улицы, так и изнутри квартала. «На данный момент сборка металлоконструкций близится к завершению, половина галереи уже покрыта стеклянной крышей, эти работы будут завершены в ближайшие недели. К концу июля торцевые стены галереи перед входами с массивными навесами также должны быть готовы. После металлических работ и остекления немедленно начнется установка гранитных плит, которая, как мы надеемся, будет завершена к середине августа, параллельно можно будет строить террасы, благоустраивать и озеленять», - добавил Михайлов.

Улица-галерея в квартале Fahle park. ФОТО: Einar Niin / Fausto Capital

Улица-галерея будет замощена белыми гранитными плитами, в промежутках между ними будет посеяна трава, которая со временем образует зеленый ковер. Тема гранита и травы объединяет все внутренние дворы квартала.