Ср, 15.07.2020
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  • Мотоциклист пострадал при столкновении с автомобилем: его увезли на скорой
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Фото ⟩ Мотоциклист пострадал при столкновении с автомобилем: его увезли на скорой
Дополнено в 18:10!

Сегодня, 15 июля, в 16.15 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП вблизи Вильянди возле перекрестка Ямеяла.

Как сказала порталу Sakala пресс-секретарь полиции Керли Вирк, столкнулись автомобиль Peugeot Partner и мотоцикл Harley Davidson. Сидевшая за рулем машины 47-летняя женщина не уступила дорогу ехавшему по главной дороге 46-летнему мотоциклисту. 

От полученного удара мотоцикл отлетел в дорожное ограждение, мотоциклист упал, а мотоцикл по инерции проехал еще сотню метров и остановился в поле. 

На место происшествия приехали скорая помощь, полиция и спасатели. Движение на месте ДТП было нарушено.

Вирк отметила, что медики оказали мотоциклисту первую помощь и скорая доставила его в Клинику Тартуского университета. 

По данным полиции, в автомобиле было четыре человека, они не пострадали.

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