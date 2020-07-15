Фото ⟩ Мотоциклист пострадал при столкновении с автомобилем: его увезли на скорой
Сегодня, 15 июля, в 16.15 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП вблизи Вильянди возле перекрестка Ямеяла.
Как сказала порталу Sakala пресс-секретарь полиции Керли Вирк, столкнулись автомобиль Peugeot Partner и мотоцикл Harley Davidson. Сидевшая за рулем машины 47-летняя женщина не уступила дорогу ехавшему по главной дороге 46-летнему мотоциклисту.
От полученного удара мотоцикл отлетел в дорожное ограждение, мотоциклист упал, а мотоцикл по инерции проехал еще сотню метров и остановился в поле.
На место происшествия приехали скорая помощь, полиция и спасатели. Движение на месте ДТП было нарушено.
Вирк отметила, что медики оказали мотоциклисту первую помощь и скорая доставила его в Клинику Тартуского университета.
По данным полиции, в автомобиле было четыре человека, они не пострадали.
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