Главным условием проведения Олимпиады в Токио назвали разработку вакцины от COVID-19

«Взятие ситуации с коронавирусом под контроль является фактором номер один. Это касается прогресса в разработке вакцины и лечения», - заявил Мори в интервью телеканалу NHK, подчеркнув, что окончательное решение о проведении Игр остается за Международным олимпийским комитетом (МОК).

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Оргкомитет Игр официально выступил за упрощение формата проведения соревнований с целью сделать их более безопасными.

Mori: Vaccine will be key factor for Tokyo Games https://t.co/PGHJOiFR7V — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) July 21, 2020

По словам Мори, организаторы могут рассмотреть вопрос о проведении Игр без зрителей, если это будет единственным возможным вариантом. Возможно, допуск на спортивные объекты получат только те, кто постоянно проживает в Японии.