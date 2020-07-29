Посмотрите фото ⟩ Картинные галереи на кухонных фасадах - что и говорить, необычно!

Кухни с фотопечатью или с авторскими рисунками на мебельных фасадах появляются в домах, где любят искусство и живопись и стремятся украсить свою жизнь даже в мелочах. Посмотрим на варианты таких художественных фасадов, где картина может стать занять целую стенку кухонного острова, а на дверцах разыграется история из русского лубка.

Яркая голубая кухня со стилизованным под лубок рисунком на фасаде сделана на собственном производстве Вениамина Скальника и Анастасии Немояевой. Они давно собирают русский лубок и для оформления кухни использовали гравюры из своей обширной коллекции. Поле необычной формы Анастасия заполнила монохромными росписями. Их можно спокойно протирать тряпкой со щадящим средством хоть каждый день: рисунки покрыли стойким акрил-полиуретановым лаком.

Это не просто кухня с рисунком на фасаде острова, а картина с тропическими растениями, прикрепленная к боковой стенке. Владелец квартиры — архитектор и коллекционер живописи — решил окружить себя искусством даже на кухне.

Своеобразен рисунок на этом кухонном гарнитуре. По заказу владельцев, любящих природу, лес нарисовали прямо на мебельных фасадах. Рисунок нанесли на грунтованное основание и покрыли несколькими слоями лака.

Эта кухня в стиле кантри очаровывает своей непринужденностью — тон задают расписная мебель и остров под старину.

Множество других фотографий разнообразных кухонь находится ЗДЕСЬ.