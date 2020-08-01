Трамп пригрозил в ближайшее время запретить в США приложение TikTok

«Раз [мы] затронули [тему] TikTok, мы запрещаем их в США», — сказал глава государства журналистам на борту своего самолета по пути из Флориды в Вашингтон.

Американский лидер пояснил, что может подписать соответствующий исполнительный указ или использовать чрезвычайные экономические полномочия.

Как сообщалось, Microsoft заявила, что ведет переговоры о покупке китайского сервиса TikTok. Сервис принадлежит китайской интернет-компании ByteDance. Трамп заявлял, что власти страны рассматривают различные меры против TikTok, включая запрет.