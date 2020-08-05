Танель Кийк: нарушители рискуют санкциями

- В Тарту в последние недели прибавлялось все больше зараженных. Планирует ли правительство в четверг ввести ограничения в Тарту или по всей стране?

- Правительство непременно обсудит ситуацию в Тарту и поступившие оттуда предложения. Здесь важно сотрудничество, которое до сих пор осуществлялось: местное самоуправление, Департамент полиции и погранохраны, Спасательный департамент, Департамент здоровья. Они очень тесно сотрудничали, чтобы обнаружить носителей вируса и близких контактных лиц, предписать им карантин и быстро протестировать тех, кого необходимо. Также город смотрит на то, что касается мероприятий. То же самое с клиникой – насколько мне известно, в клинике ситуация под контролем.

- Но Тарту отправил правительству предложение восстановить по всему стране ограничения: дистанцию 2+2, ограничения для развлекательных заведений. Что вы об этом думаете?

- Что касается ограничений по всей стране, по-моему, в Эстонии эпидемиологическая ситуация достаточно хорошая или удовлетворительная. Новых мер по всей стране вводить не надо.

План А действительно состоит в том, чтобы взять под контроль местное распространение с помощью локальных мер, начиная с времени открытия учреждений, мероприятий, установления близких контактных лиц. Если это не удастся, мы, очевидно, окажемся в ситуации, когда придется обсуждать введение мер по всей стране или ужесточение имеющихся.

Нельзя забывать, что в действительности проблема не в формулировке или силе этих мер, а скорее в их соблюдении. Люди, у которых есть обязанность самоизолироваться, принялись передвигаться и посещать заведения. Вопрос не в ограничениях, а в безответственном поведении людей.

- Когда будет пущен в ход план В?

- Естественно, правительство готово при необходимости вновь вернуть некоторые меры. Такая индикативная граница может быть где-то 25 зараженных на 100 000 жителей в течение двух последних недель. Сейчас в Эстонии эта цифра составляет менее пяти, т.е. мы в пять раз отстаем от этого уровня. В европейском плане мы одна из стран с наименьшим уровнем заражения. Швеция тоже сумела уменьшить его. Ситуация в нашем регионе, скорее, удовлетворительная, и достичь уровня 25 зараженных в ближайшие недели не кажется реальным.

- Почему Тарту сделал такое предложение? Чего они опасаются?

- Понятно, что их беспокоит ситуация. Они отменили мероприятия и ограничили посещения. Но есть множество уездов, где в последние недели заражения не было, вводить для них жесткие ограничения не кажется пропорциональным. У каждого такого решения есть экономический эффект и в плане туризма, и в плане рабочих мест. Если есть районы, где мы видим, что там нет коронавируса и большой опасности заражения, то жесткие меры вызвали бы там очень большие вопросы.