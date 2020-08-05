Танель Кийк: нарушители рискуют санкциями

Министр социальных дел Танель Кийк (Центристская партия) рассказал Postimees, что эпидемиологическая ситуация в Эстонии пока не настолько плоха, чтобы вводить ограничения по всей стране. Он также пояснил, что может ожидать нас, если организаторы мероприятий и граждане не будут соблюдать правила.
- В Тарту в последние недели прибавлялось все больше зараженных. Планирует ли правительство в четверг ввести ограничения в Тарту или по всей стране?
- Правительство непременно обсудит ситуацию в Тарту и поступившие оттуда предложения. Здесь важно сотрудничество, которое до сих пор осуществлялось: местное самоуправление, Департамент полиции и погранохраны, Спасательный департамент, Департамент здоровья. Они очень тесно сотрудничали, чтобы обнаружить носителей вируса и близких контактных лиц, предписать им карантин и быстро протестировать тех, кого необходимо. Также город смотрит на то, что касается мероприятий. То же самое с клиникой – насколько мне известно, в клинике ситуация под контролем.
- Но Тарту отправил правительству предложение восстановить по всему стране ограничения: дистанцию 2+2, ограничения для развлекательных заведений. Что вы об этом думаете?
- Что касается ограничений по всей стране, по-моему, в Эстонии эпидемиологическая ситуация достаточно хорошая или удовлетворительная. Новых мер по всей стране вводить не надо.
План А действительно состоит в том, чтобы взять под контроль местное распространение с помощью локальных мер, начиная с времени открытия учреждений, мероприятий, установления близких контактных лиц. Если это не удастся, мы, очевидно, окажемся в ситуации, когда придется обсуждать введение мер по всей стране или ужесточение имеющихся.
Нельзя забывать, что в действительности проблема не в формулировке или силе этих мер, а скорее в их соблюдении. Люди, у которых есть обязанность самоизолироваться, принялись передвигаться и посещать заведения. Вопрос не в ограничениях, а в безответственном поведении людей.
- Когда будет пущен в ход план В?
- Естественно, правительство готово при необходимости вновь вернуть некоторые меры. Такая индикативная граница может быть где-то 25 зараженных на 100 000 жителей в течение двух последних недель. Сейчас в Эстонии эта цифра составляет менее пяти, т.е. мы в пять раз отстаем от этого уровня. В европейском плане мы одна из стран с наименьшим уровнем заражения. Швеция тоже сумела уменьшить его. Ситуация в нашем регионе, скорее, удовлетворительная, и достичь уровня 25 зараженных в ближайшие недели не кажется реальным.
- Почему Тарту сделал такое предложение? Чего они опасаются?
- Понятно, что их беспокоит ситуация. Они отменили мероприятия и ограничили посещения. Но есть множество уездов, где в последние недели заражения не было, вводить для них жесткие ограничения не кажется пропорциональным. У каждого такого решения есть экономический эффект и в плане туризма, и в плане рабочих мест. Если есть районы, где мы видим, что там нет коронавируса и большой опасности заражения, то жесткие меры вызвали бы там очень большие вопросы.
Я очень согласен с оценкой Научной палаты, что один вопрос – в пропорциональности и другой, что эти меры нельзя вводить слишком поздно, но нельзя и слишком спешить с ними. Сегодняшние правила, которые касаются ограничения прибытия в Эстонию, публичных мероприятий и рассеивания во внутренних помещениях – если мы будем их соблюдать и останемся больными дома, получится и взять ситуацию под контроль.
- Департамент здоровья и сам город Тарту могут ввести дополнительные правила?
- Естественно, могут. Такая возможность есть – что касается разрешения мероприятий, работы городских учреждений и публичных рекомендаций. Одно из предложений города Тарту состояло в том, что в публичных местах советуют носить маску. Такую рекомендацию город Тарту в любом случае может дать на своей территории. Это невозможно одинаково укоренять в лесу на Хийумааа или на мероприятии в центре Тарту. Ситуация и опасность заражения разные.
Что касается ночной жизни, ограничения на продажу алкоголя и время посещений – это тоже в компетенции города.
- Можно ли сказать, что горуправа Тарту несколько поспешила с отправкой письма?
- Ни одно самоуправление не хочет быть тем местом, откуда пойдет новая волна. Сегодня мы можем сказать, что у нас нет второй волны, а есть вирусные вспышки как последствия первой, локального характера. Никто не может знать на 100%, будут ли они взяты под контроль. Очевидно, Тарту беспокоится о том, чтобы меры по всей стране помогли взять ситуацию под контроль. Я это понимаю, но в данный момент проблема региональная и суровые меры по всей стране не были пропорциональными. Это время может настать, но мы работаем во имя того, чтобы нам не пришлось вводить меры по всей Эстонии.
Что касается нарушений самоизоляции, при необходимости можно провести эти процессуальные действия и установить, в чем состояло нарушение. Говорим ли мы о том, что человек пошел подышать свежим воздухом или за крайне необходимыми продуктами? Говорим ли мы о человеке, который получил негативный результат теста и не знал, что он ложноотрицательный? Или же он вышел на работу, хотя приехал из страны с высоким уровнем риска и должен был ограничить свое передвижение.
- Поскольку ждущих результата теста довольно много, советует ли Минсоц Департаменту здоровья проводить больше выборочных проверок?
- Эти проверки проводятся. Как я уже сказал, дело еще и в ресурсах. В Эстонии проводятся сотни мероприятий в день. В Департаменте здоровья работает около 200 человек. Это просто физически невозможно, поскольку сфера его ответственности широка. Необходимо сотрудничать со Спасательным департаментом, полицией, государственными и муниципальными учреждениями.
Что касается людей, которым предписана самоизоляция, с ними действительно регулярно связываются, проводят выборочные проверки, в некоторых случаях чаще.
- Общается ли Минсоц и с руководителями развлекательных заведений и подчеркивает ли их ответственность?
- На прошлой неделе представители Минсоца встречались с представителями ночных клубов, обсудили, как гарантировать безопасность в плане заражения. Эта сфера широка – бары, лаунджи, платформы. Другие министерства тоже проводили встречи – Минкульт, связанные со внутренней безопасностью и образованием.
Даны рекомендации, это делается и будет делаться в дальнейшем. Инструкции отправлены, обмен информацией произошел, это вопрос ответственности самих людей и организаторов мероприятий, выполняются ли они или люди подвергают опасности жизнь и здоровье себя и близких.
С другой стороны, они рискуют тем, что государство введет новые санкции – ограничения на посещение, штрафы или закрытия.
- Сейчас в Эстонии есть в основном завезенные из-за границы случаи. Будут ли ужесточаться меры?
- При осуществлении тестов на границе необходимо учесть реальные возможности на месте. Приведу пример: если в направлении Таллинн – Хельсинки в июле было осуществлено 700 000 поездок туда-сюда и если мы поделим их на 30, окажется, что в день осуществляется свыше 20 000 посещений. Немыслимо протестировать всех этих людей, таких возможностей нет ни у одной страны. Поэтому и важно ответственное поведение самих людей, чтобы они больными оставались дома.
- Даны ли семейным врачам указания, чтобы всех, у кого есть симптомы, отправлять на тестирование?
- Семейные врачи очень либерально отправляют на тест. Даже в случае более легких симптомов они отправляют на него. Зачастую они вынуждены убеждать пациентов сдать анализ.
Получить направление просто и так и должно быть. Это пожелание правительства. В наших общих интересах получить хорошее представление о том, сколько у нас больных, и предоставить им как можно лучшее решение.
- Насколько тонок тот лед, по которому сейчас ходит Тарту? Есть ли вероятность кризиса там?
- Ситуация в Тарту, несомненно, вызывает опасения, но она не столь тяжела, сколь была весной в некоторых других регионах. Сейчас Тарту ввел ограничения на мероприятия и избегает проведения многолюдных сборищ. Обнаружение контактировавших с носителями вируса людей сейчас важнее всего. Я весьма убежден, что сотрудничество города Тарту, Департамента здоровья, Спасательного департамента, полиции и клиники эффективно, и вспышку можно будет взять под контроль на месте без особой эскалации.
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