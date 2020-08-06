В Латвии молодого парня пырнули ножом из-за пачки майонеза

31 июля в Государственную полицию поступила информация от очевидцев о том, что в Рагане (Кримулдский край) на лестничной клетке многоквартирного дома найден молодой мужчина с ранением в легкое. Звонивший также сообщил, что преступник уже задержан.

После звонка на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые доставили предполагаемого виновника в отделение полиции. На место происшествия также прибыли медики, которые доставили пострадавшего 1998 года рождения в больницу.

Полиция установила, что между двумя мужчинами произошел конфликт. Подозреваемый мужчина 1988 года рождения, который в то время был со своей девушкой, на лестничной площадке выронили пачку майонеза, в результате чего майонез растекся по ступенькам.

В это время на лестничную клетку вышли двое парней. Один из них сделал замечание, что лестничную клетку теперь стоит убрать.

Это разозлило мужчину 1988 года рождения, и, слово за слово, между ними началась драка. Мужчина 1988 года рождения вытащил нож и пырнул своего молодого оппонента ножом в бок.

По имеющейся у полиции информации, во время совершения преступления подозреваемый мог находиться в состоянии алкогольного или наркотического, но результаты экспертизы еще не получены.