Пт, 7.08.2020
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ФОТО ⟩ Посмотрите: самый дорогой и самый дешевый дом в Эстонии

Kadrioru suvemõis.

ФОТО: City24

Самый дорогой и самый дешевый дом в Эстонии отличаются, как небо и земля, как лед и пламень, как день и ночь, рассказывает портал Kodustiil.  

Самый дешевый и самый дорогой дом в Эстонии находятся на расстоянии чуть более ста километров друг от друга. Это абсолютно не похожие друг на друга здания, покупка одного из которых требует многолетнего банковского кредита, а другого - небольшой экономии в течение пары месяцев. 

Самый дорогой: летняя мыза в Кадриорге, Таллинн, 3 900 000 евро

Самый дорогой дом в Эстонии.

ФОТО: City24

Собственно говоря, это земельный участок исторической летней усадьбы, на котором расположены два дома. Бывший господский дом перестроен в роскошный и уютный особняк. Здание летней мызы превратилось в современное офисное здание с помещениями для собраний и отдыха.

Самый дешевый: дом в Ляэне-Вирумаа, 3000 евро 

Самый дешевый дом в Эстонии.

ФОТО: KV.EE

В цене земельный участок площадью 5464 м2 и стоящий на участке дом, требующий капитальной реновации - от фундамента до крыши. 

Какой дом вам нравится больше? 

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