ФОТО ⟩ Посмотрите: самый дорогой и самый дешевый дом в Эстонии

Самый дешевый и самый дорогой дом в Эстонии находятся на расстоянии чуть более ста километров друг от друга. Это абсолютно не похожие друг на друга здания, покупка одного из которых требует многолетнего банковского кредита, а другого - небольшой экономии в течение пары месяцев.

Самый дорогой дом в Эстонии. ФОТО: City24

Собственно говоря, это земельный участок исторической летней усадьбы, на котором расположены два дома. Бывший господский дом перестроен в роскошный и уютный особняк. Здание летней мызы превратилось в современное офисное здание с помещениями для собраний и отдыха.

Самый дешевый дом в Эстонии. ФОТО: KV.EE

В цене земельный участок площадью 5464 м2 и стоящий на участке дом, требующий капитальной реновации - от фундамента до крыши.