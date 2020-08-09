Картина дня: выборы президента Беларуси, нападение неизвестного в Тарту и опасающиеся осени спа-отели

COVID-19: за последние сутки в Эстонии прибавилось 5 новых подтвержденных диагнозов

В течение последнего дня было в Эстонии было проанализировано 382 теста на вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, из которых пять тестов дали положительный результат. Читать далее...

Официальный экзит-пол: Лукашенко набрал почти 80% голосов

По данным государственного экзит-пола Александр Лукашенко набирает 79,7% голосов на выборах президента Белоруссии. Однако за границей результаты иные. Читать далее...

Силовики перекрывают центральные улицы Минска, главные здания и площади оцеплены солдатами

К окончанию основного дня голосования на выборах президента Беларуси в центре Минска замечены колонны техники: автозаки, водометы, автобусы и бусы, пишет Tut.by. Главные здания и площади в центре Минска оцеплены солдатами внутренних войск и военными машинами. Читать далее...

Переполненные в последние месяцы спа-отели боятся осени

По словам члена правления Pärnu Tervis Spa Grupp Яана Ратника, спа-центры Tervise Spa и Tervise Paradiis в июне были заполнены наполовину. Хотя июльские цифры понравились члену правления уже больше, он признал, что эти показатели вряд ли останутся прежними и их компания должна быть готовы к более спокойной осени. Читать далее...

Неизвестный мужчина напал на компанию молодых людей у Rimi

В ночь на субботу полиция получила вызов на улицу Ребасе в Тарту, где, согласно словам звонившего, неизвестный мужчина дубинкой ударил человека, который стоял на улице в компании друзей. Читать далее...

Почти половина населения Латвии может оказаться в роли заложников

В середине июля Государственная земельная служба вынесла на общественное обсуждение кадастровую стоимость, рассчитанную на 2022 год. В соответствии с данным правительством заданием она была пересчитана по рыночной цене недвижимости. Этот законопроект вызвал бурную дискуссию в обществе и обеспокоенность тем, что впредь жителям Латвии придется значительно больше платить за свое жилье. Читать далее...

Гражданин Латвии получил шесть лет тюрьмы за убийство в Валга