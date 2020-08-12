Коронавирусное приложение будет готово на следующей неделе

На следующей неделе должно быть готово мобильное приложение, с помощью которого люди смогут узнать, соприкасались ли они с человеком, сдавшим положительный тест на коронавирус, сказал министр социальных дел Танель Кийк.
Танель Кийк сказал в среду журналистам, что так называемае коронавирусное приложение подошло к финальной стадии тестирования, и к 20 августа его можно будет загрузить.
Министр поясни, что речь идет о профилактическом приложении. Если человек контактировал с тем, кто сдал положительный тест на коронавирус, приложение сообщит об этом. Кийк констатировал, что сам человек может не помнить, с кем он контактировал и где находился, но «мобильный телефон помнит».
Кийк выразил надежду, что с приложением свыкнуть и как можно больше будут его скачивать.