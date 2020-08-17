Центристская партия вернула запрещенное пожертвование

По словам пресс-секретаря Центристской партии, партия вернула 110 100 евро 18 июля, то есть сразу же после того, как выяснилось, что она не может вернуть эту сумму по частям.

17 июля административная коллегия Госсуда не удовлетворила жалобу НКО Центристская партия Эстонии в связи с предписанием комиссии по надзору за финансированием партий перевести в госбюджет 110 100 евро запрещенного пожертвования. По оценке Госсуда, недостатки бухучета Центристской партии за 2014 и 2015 год не позволяли установить происхождение денег переведенных на счет партии из ее кассы наличных.

После решения Госсуда Центристская партия попросила о возможности выплатить сумму в рассрочку.