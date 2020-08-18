Вт, 18.08.2020
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  • Квартира в сталинском доме: необычный интерьер и раздвижные стены

ФОТО ⟩ Квартира в сталинском доме: необычный интерьер и раздвижные стены

Kahetoaline korter Tallinna kesklinnas.

ФОТО: KV.EE

В самом центре Таллинна ждет покупателя своеобразная и уютная двухкомнатная квартира, пишет Kodustiil.

Эта квартира площадью 78 квадратных метров со своеобразным интерьером находится на пятом этаже пятиэтажного сталинского дома.

Двухкомнатная квартира в центре Таллинна.

ФОТО: KV.EE

В квартире, которая была отремонтирована несколько лет назад, установлены новые деревянные окна и металлическая звуко- и теплоизоляционная дверь, заменены водопроводные стояки и трубы, обновлена электропроводка.

Двухкомнатная квартира в центре Таллинна.

ФОТО: KV.EE

Квартира состоит из прихожей, открытой кухни-гостиной, спальни, туалета и ванной комнаты. Спальня и ванная комната отделены от гостиной раздвижными стенками, что позволяет объединять помещения в одно целое.

Коммунальные услуги в этом доме очень разумны и достигают 145 евро в холодные зимние месяцы и 95 евро летом.

С объявлением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE

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