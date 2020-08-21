В новый район на 400 квартир на границе Таллинна въехали первые жильцы

По словам Кристьяна-Тора Вяхи, руководителя фирмы-девелопера Invego, которая развивает жилой район Tiskreoja, первыми были построены три стильных рядных дома с террасами, в общей сложности на 15 боксов. «В то же время в трех многоквартирных домах, которые будут построены на первом этапе, в ближайшее время будет завершено строительство почти ста квартир, детской площадки и общего для всех жителей яблоневого сада», - сказал Вяхи.

Однако, по словам Вяхи, строительство новых домов уже началось, и к лету следующего года половина всех домов в новом районе будет готова. «Почти 70% всех выставленных на продажу квартир уже проданы», - сказал Вяхи, отметив неизменно высокий интерес людей к тщательно продуманному жилому району с хорошим соотношением цены и качества квартир.