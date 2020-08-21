Пт, 21.08.2020
В Европе нет ни одного крупного инфраструктурного проекта, который был бы завершен вовремя. Хенрик Хололей
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • В новый район на 400 квартир на границе Таллинна въехали первые жильцы

В новый район на 400 квартир на границе Таллинна въехали первые жильцы

Первые рядные дома нового жилого района Tiskreoja.

ФОТО: Invego

В грандиозном жилом районе Tiskreoja, который возводится на границе Таллинна, завершено строительство первых трех домов, и готовые квартиры переданы новым жильцам.

По словам Кристьяна-Тора Вяхи, руководителя фирмы-девелопера Invego, которая развивает жилой район Tiskreoja, первыми были построены три стильных рядных дома с террасами, в общей сложности на 15 боксов. «В то же время в трех многоквартирных домах, которые будут построены на первом этапе, в ближайшее время будет завершено строительство почти ста квартир, детской площадки и общего для всех жителей яблоневого сада», - сказал Вяхи. 
 
Однако, по словам Вяхи, строительство новых домов уже началось, и к лету следующего года половина всех домов в новом районе будет готова. «Почти 70% всех выставленных на продажу квартир уже проданы», - сказал Вяхи, отметив неизменно высокий интерес людей к тщательно продуманному жилому району с хорошим соотношением цены и качества квартир.
 
В жилом районе Tiskreoja, расположенном на территории площадью двенадцать гектаров будет более 400 квартир. Рядом с домами запланированы парк, многокилометровые тропы здоровья, скейт-парк, площадки для игр с мячом, большая детская площадка и просторный яблоневый сад. Все многоквартирные трехэтажные дома оснащены лифтами. Межквартирные стены имеют дополнительную звукоизоляцию, а в большинстве квартир есть просторный балкон или терраса.

Развитием жилого района Tiskreoja занимается фирма Invego, строит его NOBE (Nordecon Betoon AS), а архитектурные решения принадлежат PIN Arhitektid.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ