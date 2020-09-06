Экс-адвокат Трампа: президент США восхищается Путиным

Президенту США Дональду Трампу нравится российский лидер Владимир Путин, особенно его стиль управления. Об этом говорится в мемуарах бывшего юриста Трампа Майкла Коэна, передает в субботу, 5 сентября, газета The Washington Post.
В распоряжении издания The Washington Post оказалась копия книги Коэна, которая выйдет 8 сентября. Среди прочего, в ней говорится, что действующему главе Белого дома нравится то, что президент РФ "взял под свое руководство целую страну и управляет ею, как своей личной компанией", пишет портал Korrespondent.
При этом, по словам Коэна, причина восхищения Трампа его российским коллегой намного проще, чем большинство допускают.
Так, во время президентской кампании в США в 2016 году Трамп считал Путина самым богатым человеком в мире, а глава Белого дома, по мнению бывшего адвоката, очень ценит деньги.
Напомним, Коэн в декабре 2018 года был приговорен к трем годам тюремного заключения за ряд преступлений, включая уклонение от уплаты налогов, нарушение правил финансирования предвыборной кампании, махинации в банковской сфере и предоставление ложных сведений финансовым организациям США.