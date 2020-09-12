Сб, 12.09.2020
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Борис Тух

В Чехии за сутки зафиксирован рекордный прирост заразившихся COVID-19

Прага. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Число новых случаев заражения коронавирусом в Чехии установило суточный рекорд. За последние 24 часа в стране COVID-19 заболели 1447 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные минздрава страны.

В четвертый раз подряд число новых больных в стране превысило показатель в тысячу человек. За последний месяц вдвое выросло количество госпитализированных — 264 и в 4 раза — тяжелобольных, сообщили в министерстве.

К регионам с наиболее сложной эпидемической ситуацией относится Прага.

Отмечается, что с начала пандемии в республике было зафиксировано 33 860 случаев заражения и 450 летальных исходов.

Чехия занимает первое место среди стран Центральной Европы по числу новых заболевших.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных почти достигло 28 млн, умерли более 900 тысяч человек.

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