В Чехии за сутки зафиксирован рекордный прирост заразившихся COVID-19

В четвертый раз подряд число новых больных в стране превысило показатель в тысячу человек. За последний месяц вдвое выросло количество госпитализированных — 264 и в 4 раза — тяжелобольных, сообщили в министерстве.

К регионам с наиболее сложной эпидемической ситуацией относится Прага.

Отмечается, что с начала пандемии в республике было зафиксировано 33 860 случаев заражения и 450 летальных исходов.

Чехия занимает первое место среди стран Центральной Европы по числу новых заболевших.