Видео ⟩ Кылварт обещает построить в Ласнамяэ уникальный парк

Парк Тондираба, который откроется в августе 2021 года, находится в центре зеленого коридора Ласнамяэ и станет самым современным и разноплановым местом для активного отдыха в Таллинне.

Детские площадки, зоны для пикника, тропы здоровья — все это будет собрано в одном месте. При создании парка будут использоваться экоматериалы, что позволит сохранить окружающую среду. Строительство пройдет максимально безопасно для животных, обитающих на территории парка Тондираба.

На встрече с создателями будущего парка Тондираба собрались активисты прилегающего к нему района. В фойе ледового холла «Тондираба» состоялось обсуждение предстоящих планов и эскизов новой парковой зоны.

Горожанам была представлена одна из последних версий эскиза парка. Гости могли задать вопросы и высказать пожелания. Большинство предложений по улучшению парка оказались очень важными для безопасного отдыха.

«Прежде всего, это концепция, согласно которой мы хотим полностью сохранить сформировавшуюся экологическую систему, для того чтобы это место по-прежнему оставалось средой произрастания растений и обитания птиц и животных, но в то же время создать все современные условия для проведения досуга и занятия спортом, - сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт. - Мы создадим уникальный парк — и по своим размерам, и по ландшафту, и по тем возможностям, которые там появятся».

Архитекторы не оставили без внимания и велосипедистов. По территории парка будут установлены парковки для двухколесного транспорта. Также прозвучало предложение разместить в парке и станции починки велосипедов, и создатели проекта взяли эту идею на заметку. Для автомобилистов будут предусмотрены две парковочные зоны, сами же парковки будут изготовлены из экологических материалов, что соответствует концепции парка.

«Лично я больше всего жду памп-трека, где можно было бы кататься на велосипедах, роликах, BMX», - сказал житель Ласнамяэ Эдуард. Зато Юрий ждет не столько спортивных, сколько современных и продуманных решений. Он считает хорошей идеей, что в парке Тондираба появятся места для гриля.

«Прожив здесь всю свою сознательную жизнь, я хочу только того, чтобы этот кусочек природы стал чище, - заявил в свою очередь Владимир. - Ничего от него не надо ждать, не надо его нагружать излишними аттракционами. Зачем это все? Не нужно!»