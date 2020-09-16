Видео ⟩ Apple представила новое поколение смарт-часов Watch и обновленный iPad Air

А теперь бюджетные часы - Apple Watch SE. Любимые функции становятся доступнее... pic.twitter.com/ISF2JLf6Kv — Roy Droider (@droider_ru) September 15, 2020

Apple Watch SE также выйдут на рынок 18 сентября. Их стоимость будет начинаться от 279 долларов (235 евро).

Новый фитнес-сервис и единая подписка на сервисы Apple One

В ходе презентации Apple также представила сервис тренировок Fitness+, позволяющий смотреть на другом экране, к примеру, на телевизоре или iPad, видео тренировок и заниматься, фиксируя свои показатели при помощи Apple Watch. Пока что новый сервис будет доступен в некоторых странах, например в США.

Следом за Fitness+ была представлена подписка Apple One, объединяющая в себе несколько сервисов Apple. Как и предполагалось, единая подписка включает сервисы Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, iCloud и другие сервисы, в том числе, Apple Fitness+.

В Apple One можно выбрать подходящий тарифный план, а подписка доступна для одновременного использования на всех устройствах Apple, будь то iPhone, iPad, iPod touch или Apple TV. Единая подписка будет доступна более чем в 100 странах. Так, индивидуальная подписка включает в себя Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade и 50 ГБ пространства в iCloud за 15 долларов в месяц (около 12 евро) Семейная подписка включает Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade и 200 ГБ пространства в iCloud за 20 долларов в месяц (около 20 евро), а воспользоваться ей могут до шести членов семьи. Наконец, подписка Premier включает в Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, Apple Fitness+ и 2 ТБ пространства в iCloud за 30 долларов в месяц (около 25 евро). Этой подпиской также могут воспользоваться до шести членов семьи.

Новые iPad и iPad Air

Заключительная часть презентации, продолжавшейся чуть больше часа, была посвящена планшетам. Сперва компания представила базовый 10,2-дюймовый iPad 8-го поколения. Планшет получил процессор A12, заметно повысивший производительность устройства по сравнению с прошлым поколением. Также в Apple сообщили, что обновленный iPad по-прежнему поддерживает стилус Apple Pencil первого поколения. При этом благодаря IpadOS 14 функционал стилуса при работе с iPad будет расширен по сравнению с планшетом 7-го поколения. Вопреки надеждам некоторых пользователей iPad по-прежнему оснащается разъемом Lightning, а не USB-C.

Обновленный iPad появится в продаже 18 сентября. Приобрести планшет можно будет по цене от 329 долларов (275 евро) за версию с Wi-Fi, а модификации с wi-Fi и LTE будут стоить от 459 долларов (385 евро).

Обновление более дорогой модели iPad Air затронуло не только внутренние компоненты, но и дизайн: планшет выполнен в стиле iPad Air с небольшой рамкой одного размера со всех сторон. Экран имеет диагональ 10,9 дюйма и разрешение 2360 на 1650 пикселей. В отличие от iPad Pro у Air нет Face ID и вместо него используется сканер отпечатка пальца Touch ID, встроенный в кнопку включения, пишет N+1 .

Одной из главных особенностей нового iPad Air стал процессор A14 Bionic, выполненный по 5-нанометровому техпроцессу. Этот чип имеет шесть вычислительных ядер (четыре маломощных и два высокомощных), четырехъядерный графический чип, а также два разных сопроцессора для ускорения алгоритмов машинного обучения. Все это обеспечивает A14 заметно более высокую производительность по сравнению с чипами предыдущего поколения, изготовленными по 7-нм техпроцессу. Также планшет получил поддержку съемной клавиатуры Magic Keyboard, 12-Мп основную и 7-Мп фронтальную камеру.